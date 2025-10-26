Szwedzki państwowy operator sieci elektroenergetycznych, Svenska Kraftnaet, poinformował w niedzielę, że padł ofiarą cyberataku. Według mediów hakerzy powiązani z Rosją przejęli duże ilości danych i zażądali okupu.

Zdj. poglądowe / Shutterstock

W Szwecji doszło do cyberataku na operatora sieci elektroenergetycznych. Jak przekazał w niedzielę rzecznik spółki, Cem Goecgoeren, trwa analiza, jakie informacje wyciekły oraz w jaki sposób incydent może wpłynąć na działalność operatora. O sprawie poinformowano policję oraz Urząd ds. Ochrony Ludności i Gotowości (MSB).

Według gazety „Expressen” do przejęcia 280 GB danych z systemu Svenska Kraftnaet przyznali się w sobotę hakerzy z grupy Everest, którzy zażądali zapłaty za nieujawnianie informacji. Szwedzkie media przypominają, że ta sama grupa wcześniej powiązana była z rosyjskimi przestępcami i wzięła odpowiedzialność m.in. za sparaliżowanie we wrześniu systemów odpraw na kilku lotniskach w Europie.

Ekspert ds. bezpieczeństwa cyfrowego Karl Emil Nikka wyraził nadzieję, że hakerom "zależy tylko na pieniądzach". Rada jest zawsze ta sama, nie płaćcie – podkreślił.

Wicepremier Szwecji i ministra ds. energii Ebba Busch poinformowała na platformie X, że bada sprawę i jest w kontakcie z odpowiednimi organami.