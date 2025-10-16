Polska znalazła się w ścisłej czołówce europejskich państw najczęściej atakowanych przez cyberprzestępców sponsorowanych przez obce rządy – wynika z najnowszego raportu „Microsoft Digital Defense”. Analiza pokazuje, że nasz kraj uplasował się na trzecim miejscu w Europie pod względem liczby cyberataków, ustępując jedynie Ukrainie oraz Wielkiej Brytanii.

Polska wśród głównych celów ataków hakerów (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Polska jest jednym z głównych celów cyberataków, zwłaszcza ze strony Rosji, zajmując 10. miejsce na świecie pod względem liczby ataków z tego kraju.

Najczęściej atakowanymi przez Rosjan państwami są USA, Wielka Brytania i Ukraina, a liczba cyberataków na kraje NATO wzrosła o 25 proc. w 2025 roku.

Oprócz Rosji, aktywne w cyberprzestępczości są również Chiny, Iran i Korea Północna, atakujące strategiczne sektory gospodarki i infrastrukturę państw zachodnich.

Więcej informacji z kraju i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Według raportu, Polska jest jednym z głównych celów działań hakerskich prowadzonych przez grupy powiązane z obcymi państwami. Nasz kraj znalazł się również na dziesiątym miejscu na świecie pod względem liczby ataków pochodzących z Rosji. W zestawieniu globalnym Polska zajęła 27. pozycję pod względem liczby użytkowników dotkniętych cyberatakami.

Najczęściej atakowanymi przez Rosjan krajami są Stany Zjednoczone (20 proc.), Wielka Brytania (12 proc.) oraz Ukraina (11 proc.). Polska, obok Niemiec, Belgii, Estonii, Francji i Holandii, znalazła się w gronie państw NATO, które coraz częściej padają ofiarą cyberprzestępczości. Eksperci podkreślają, że liczba rosyjskich cyberataków na kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego wzrosła w 2025 roku aż o 25 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Główne cele ataków

Rosyjscy cyberprzestępcy koncentrują swoje działania przede wszystkim na instytucjach rządowych, naukowych oraz organizacjach pozarządowych w Europie i Ameryce Północnej. Według analityków te sektory mają dla Rosji kluczową wartość wywiadowczą, zwłaszcza w kontekście trwającej wojny z Ukrainą. Wzmożona aktywność hakerów to nie tylko zagrożenie dla bezpieczeństwa państw, ale także poważne wyzwanie dla sektora prywatnego.

Oprócz Rosji, wśród państw szczególnie aktywnych w obszarze cyberprzestępczości wymieniono także Chiny, Iran oraz Koreę Północną. Te kraje regularnie prowadzą działania wymierzone w strategiczne sektory gospodarki oraz infrastrukturę krytyczną państw zachodnich.

Sztuczna inteligencja w rękach hakerów

Ostatnie 12 miesięcy przyniosły gwałtowny wzrost wykorzystania sztucznej inteligencji zarówno przez cyberprzestępców, jak i zespoły ds. bezpieczeństwa. Hakerzy coraz chętniej sięgają po AI, aby automatyzować kampanie phishingowe, skalować działania socjotechniczne, tworzyć syntetyczne treści, szybciej wykrywać podatności w systemach oraz projektować złośliwe oprogramowanie zdolne do adaptacji.

Z drugiej strony, zespoły odpowiedzialne za bezpieczeństwo w organizacjach wykorzystują sztuczną inteligencję do wykrywania zagrożeń, identyfikowania prób phishingu oraz ochrony najbardziej narażonych użytkowników. Wyścig zbrojeń w cyberprzestrzeni nabiera tempa, a każda ze stron stara się wykorzystać najnowsze technologie do osiągnięcia przewagi.

Zagrożone sektory: nie tylko administracja publiczna

Cyberprzestępcy coraz częściej atakują nie tylko instytucje rządowe, naukowe i organizacje pozarządowe, ale także mniejsze firmy oraz sektory takie jak energetyka, przemysł obronny, produkcja, transport czy IT. Skala zagrożenia rośnie, a ataki stają się coraz bardziej wyrafinowane i trudniejsze do wykrycia.

Eksperci ostrzegają, że w obliczu rosnącej liczby cyberataków konieczne jest nieustanne podnoszenie poziomu zabezpieczeń, edukacja użytkowników oraz inwestycje w nowoczesne technologie ochrony danych. Tylko w ten sposób można skutecznie przeciwdziałać coraz bardziej zaawansowanym zagrożeniom płynącym z cyberprzestrzeni.