Ewakuacja pasażerów z pociągu relacji Goerlitz – Jelenia Góra. Na przewody sieci trakcyjnej na linii kolejowej między Rybnicą i Jelenią Górą na Dolnym Śląsku spadło drzewo. Informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.
W obniżone przewody pod napięciem wjechał pociąg jadący z niemieckiego Goerlitz.
W chwili obecnej w pociągu znajduje się obecnie około 30 osób. Osób poszkodowanych nie ma. Nasze działania polegają na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i czekamy na przyjazd zespołu techników z PKP - powiedział RMF FM starszy kapitan Krzysztof Zakrzewski z jeleniogórskiej straży pożarnej.
Po sprawdzeniu pociągu przez techników zapadnie decyzja, czy pojedzie on dalej.
