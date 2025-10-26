Ewakuacja pasażerów z pociągu relacji Goerlitz – Jelenia Góra. Na przewody sieci trakcyjnej na linii kolejowej między Rybnicą i Jelenią Górą na Dolnym Śląsku spadło drzewo. Informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

W obniżone przewody pod napięciem wjechał pociąg jadący z niemieckiego Goerlitz.

W chwili obecnej w pociągu znajduje się obecnie około 30 osób. Osób poszkodowanych nie ma. Nasze działania polegają na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i czekamy na przyjazd zespołu techników z PKP - powiedział RMF FM starszy kapitan Krzysztof Zakrzewski z jeleniogórskiej straży pożarnej.

Po sprawdzeniu pociągu przez techników zapadnie decyzja, czy pojedzie on dalej.

