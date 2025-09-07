Na poligonach w białoruskim obwodzie witebskim zakończyła się aktywna faza ćwiczeń Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. W manewrach, które trwały od 31 sierpnia do 6 września, uczestniczyło 2000 żołnierzy z pięciu państw członkowskich. To jednak nie koniec wojskowych aktywności w regionie - już w połowie września ruszają zakrojone na szeroką skalę rosyjsko-białoruskie ćwiczenia Zapad-2025.

Na poligonach w obwodzie witebskim zakończyła się aktywna faza ćwiczeń Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym; teraz pora na manewry wojskowe Zapad-2025 (zdjęcie ilustracyjne) / IMAGO/Viktor Tolochko/Imago Stock and People / East News

Białoruskie ministerstwo obrony poinformowało w niedzielę o zakończeniu ćwiczeń Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, które odbywały się na północnym wschodzie kraju. W manewrach wzięli udział żołnierze z Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu, Rosji i Tadżykistanu, tworzący Kolektywne Siły Reagowania Operacyjnego ODKB.

Scenariusz ćwiczeń zakładał wspólną operację wojskową mającą na celu rozwiązanie sytuacji kryzysowej na terytorium jednego z państw członkowskich w regionie Europy Wschodniej. W działaniach uczestniczyły nie tylko jednostki wojskowe, ale także formacje specjalne sił bezpieczeństwa, służby specjalne, ratownicze oraz grupy operacyjne sztabu i sekretariatu ODKB, odpowiedzialne za koordynację działań.

Od walki z dywersją po stabilizację sytuacji

W trakcie ćwiczeń realizowano zadania związane z poszukiwaniem i neutralizacją grup dywersyjnych, zabezpieczeniem przerzutu wojsk sojuszniczych oraz stabilizacją sytuacji po zakończeniu działań zbrojnych. Jak podkreślił białoruski resort obrony, manewry miały na celu zwiększenie gotowości bojowej i koordynacji sił państw ODKB w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa w regionie.

Największe manewry jeszcze przed nami

Ćwiczenia ODKB to tylko jeden z elementów tegorocznych działań szkoleniowych na Białorusi. Już w dniach 12-16 września odbędą się największe w tym roku rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe Zapad-2025. Według zapowiedzi, w ćwiczeniach tych wezmą udział tysiące żołnierzy oraz nowoczesny sprzęt wojskowy. Manewry Zapad od lat budzą zainteresowanie i niepokój państw sąsiednich, zwłaszcza w kontekście napięć na wschodniej flance NATO.