W piątek z kolei Browdi informował, że oddziały "ptaków" 14. pułku uderzyły w terminal przeładunkowy ropy naftowej w rafinerii w Riazaniu, również na zachodzie Rosji.

Agencja Reutera cytuje rzecznika węgierskiego przedsiębiorstwa przetwórstwa ropy naftowej i gazu ziemnego MOL, który przekazał, że dostawy ropy odbywają się bez przeszkód.

Ile Rosjan kosztują te ataki?

Agencja Reutera wyliczyła, że ukraińskie ataki dronowe na rafinerie w Rosji w sierpniu zmniejszyły o około 17 proc. rosyjskie zdolności przetwarzania ropy naftowej. Zniszczenia infrastruktury, wraz ze wzmożonym popytem na benzynę w okresie wakacyjnym, doprowadziły do skokowych wzrostów cen paliwa na rosyjskim rynku.

Według tych ocen, utracona przez Rosję zdolność przetwarzania ropy sięgnęła rekordowego poziomu 6,4 mln ton surowca, czyli o 65 proc. więcej niż szacowano wcześniej. Za prawie połowę obniżonych zdolności, 3,1 mln ton, odpowiadają ukraińskie ataki na rafinerie.

Ataki dronów, przeprowadzone w ostatnich tygodniach przez Ukrainę, uszkodziły m.in. rafinerie w rejonie Wołgi (Samara, Syzrań, Wołgograd), w Riazaniu, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego (Ust-Ługa) oraz na południu kraju.