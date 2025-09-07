Ukraińskie drony zaatakowały stację pompowania ropy rurociągu Przyjaźń w obwodzie briańskim na zachodzie Rosji. O ataku poinformował w niedzielę dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Ukrainy (SBS) Robert "Madziar" Browdi. Agencja Reutera wyliczyła, że ukraińskie ataki dronowe na rafinerie w Rosji w sierpniu zmniejszyły o około 17 proc. rosyjskie zdolności przetwarzania ropy naftowej. Zniszczenia infrastruktury, wraz ze wzmożonym popytem na benzynę w okresie wakacyjnym, doprowadziły do skokowych wzrostów cen paliwa na rosyjskim rynku.

Robert "Madziar" Browdi, dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Ukrainy, podał, że zaatakowana została liniowo-produkcyjna stacja dyspozytorską "8-N" Najtopowyczi w obwodzie briańskim. Należy ona do spółki Transnieft, będącej częścią ropociągu "Przyjaźń".

Dowódca, w charakterystycznym dla siebie stylu, stwierdził, że uderzenie w stację przeprowadziły oddziały "ptaków" (dronów) 14. pułku SBS wraz z artylerią, a zaatakowany obiekt ma strategiczne znaczenie dla transportu paliw z białoruskich rafinerii w Mozyrzu i Nowopołocku do Rosji.

W piątek z kolei Browdi informował, że oddziały "ptaków" 14. pułku uderzyły w terminal przeładunkowy ropy naftowej w rafinerii w Riazaniu, również na zachodzie Rosji.

Agencja Reutera cytuje rzecznika węgierskiego przedsiębiorstwa przetwórstwa ropy naftowej i gazu ziemnego MOL, który przekazał, że dostawy ropy odbywają się bez przeszkód.

Ile Rosjan kosztują te ataki?

Agencja Reutera wyliczyła, że ukraińskie ataki dronowe na rafinerie w Rosji w sierpniu zmniejszyły o około 17 proc. rosyjskie zdolności przetwarzania ropy naftowej. Zniszczenia infrastruktury, wraz ze wzmożonym popytem na benzynę w okresie wakacyjnym, doprowadziły do skokowych wzrostów cen paliwa na rosyjskim rynku.

Według tych ocen, utracona przez Rosję zdolność przetwarzania ropy sięgnęła rekordowego poziomu 6,4 mln ton surowca, czyli o 65 proc. więcej niż szacowano wcześniej. Za prawie połowę obniżonych zdolności, 3,1 mln ton, odpowiadają ukraińskie ataki na rafinerie.

Ataki dronów, przeprowadzone w ostatnich tygodniach przez Ukrainę, uszkodziły m.in. rafinerie w rejonie Wołgi (Samara, Syzrań, Wołgograd), w Riazaniu, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego (Ust-Ługa) oraz na południu kraju.