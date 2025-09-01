Na lądzie, na morzu i w powietrzu ponad 30 tys. żołnierzy rozpoczęło największe ćwiczenia wojskowe Sił Zbrojny RP w 2025 roku. W poniedziałek Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o rozpoczęciu ćwiczeń „Żelazny Obrońca-25”. To największe i najważniejsze w tym roku przedsięwzięcie szkoleniowe Wojska Polskiego, mające na celu wzmocnienie zdolności odstraszających Polski i jej sojuszników.
"Żelazny Obrońca-25 wystartował. Na lądzie, morzu i w powietrzu - 30 tys. żołnierzy rozpoczyna największą federację ćwiczeń Sił Zbrojnych RP w 2025 r. Na poligonach w Orzyszu (woj. warmińsko-mazurskie), Ustce (woj. pomorskie) i Nowej Dębie (woj. podkarpackie) sprawdzimy gotowość obronną" - poinformowało Dowództwo Generalne na platformie X. W ćwiczeniach bierze udział ponad 30 tysięcy żołnierzy z Polski i państw sojuszniczych, wyposażonych w ponad 600 jednostek sprzętu wojskowego ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych.