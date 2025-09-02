Na Litwie dziś rozpoczynają się manewry wojskowe pod kryptonimem Grzmot Perkuna. Weźmie w nich udział 17 tys. żołnierzy z Litwy i państw sojuszniczych. To odpowiedź na zbliżające się białorusko-rosyjskie ćwiczenia Zapad-2025.

Litewskie i polskie wojsko podczas wspólnych ćwiczeń w 2024 roku / Petras Malukas / AFP / East News

Prawie dwa miesiące na poligonie

Wojsko poinformowało, że manewry, które potrwają około dwóch miesięcy, połączą liczne mniejsze ćwiczenia na poligonach i na terenach cywilnych.

"Naszym celem jest ukierunkowanie szkolenia wojskowego tak, aby wszystkie jednostki osiągnęły i utrzymały gotowość do realizacji zadań wynikających z planu obrony państwa" - powiedział dowódca Sił Zbrojnych Litwy gen. Raimundas Vaiksznoras, cytowany w komunikacie wojska.

Podkreślono, że do realizacji zadań obronnych będą przygotowywać się: dowództwo sił zbrojnych, dowództwa poszczególnych jednostek i instytucji, szeregowi żołnierze, a także komendantury wojskowe i władze samorządowe.

W ramach szkoleń jednostki sił szybkiego reagowania będą ćwiczyły m.in. reagowanie na naruszenie granicy państwowej i działania hybrydowe. Planowane są ćwiczenia mające zwiększyć interoperacyjność sił szybkiego reagowania oraz instytucji ministerstwa spraw wewnętrznych i władz samorządowych.

Udział wojsk sojuszniczych

Grzmot Perkuna obejmie też manewry niemieckiej brygady Grand Eagle 25. Na Litwę przybędzie około 2 tys. żołnierzy z 37. brygady Bundeswehry, którzy dołączą do niemieckich sił już stacjonujących w kraju.

Ponadto odbędą się ćwiczenia NATO Northern Coasts, w ramach których niemieckie, amerykańskie i litewskie okręty będą patrolować Morze Bałtyckie. Żołnierze USA przeprowadzą też manewry dowódcze Iron Fist, w których siły sojusznicze przemieszczać się będą z Polski w kierunku przesmyku suwalskiego.

Z kolei podczas ćwiczeń Steadfast Duel 2025 odbędą się szkolenia struktur dowodzenia i elementów sił NATO w prowadzeniu operacji odstraszania i obrony, a także synchronizacji planów regionalnych i narodowych państw sojuszniczych.

Zapad-2025

Białorusko-rosyjskie ćwiczenia Zapad-2025 mają się odbyć w dniach 12-16 września. W ocenie wiceministra obrony Litwy Tomasa Godliauskasa w manewrach weźmie udział nie więcej niż 30 tys. żołnierzy - 6-8 tys. na terytorium Białorusi, kilka tysięcy w należącym do Rosji obwodzie królewieckim, a pozostali w jednostkach zlokalizowanych w głębi terytorium Rosji.

