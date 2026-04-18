Samson, mający filipińskie korzenie, znany jest z religijnego zaangażowania i konserwatywnych poglądów. Według relacji "NYT", miał instruować pracowników, by "dać głos chrześcijanom i konserwatystom" oraz szukać sposobów na "ukaranie" Unii Europejskiej za ograniczanie wolności słowa.

Spotkania z politykami skrajnej prawicy

Dziennik opisuje liczne podróże i spotkania Samsona z przedstawicielami europejskiej skrajnej prawicy. W Niemczech rozmawiał z posłami Alternatywy dla Niemiec (AfD), Beatrix von Storch i Joachimem Paulem. Krytykował europejskie regulacji dotyczących mediów społecznościowych i cenzury konserwatystów.

W marcu 2025 roku Samson uczestniczył w tajnym śniadaniu w Londynie z Nigelem Farage’em, gdzie omawiano kwestie aborcji i cenzury. W maju był w Paryżu, próbując przekonać komisję praw człowieka, że Marine Le Pen jest niesprawiedliwie prześladowana. Szefowa komisji Magali Lafourcade zgłosiła to spotkanie jako "potencjalną ingerencję zagraniczną".

Kontrowersyjne wypowiedzi i reakcje

Według "NYT", Samson niejednokrotnie szokował europejskich polityków swoją krytyką. Podczas spotkania z Reporterami bez Granic miał stwierdzić, że Francja "stopniowo staje się Koreą Północną". Wśród odwiedzanych przez niego krajów były także Węgry, Słowacja, Austria i Czechy.

Efekty polityki USA - więcej kontrowersji niż sukcesów