27-letni Alex Samson, urzędnik Departamentu Stanu USA, to jeden z głównych architektów polityki administracji Donalda Trumpa wspierającej skrajną prawicę w Europie - informuje „New York Times”. Spotykał się m.in. z politykami AfD i Marine Le Pen, a jego działania budzą kontrowersje zarówno w USA, jak i na Starym Kontynencie.
Jak pisze "NYT", 27-letni Alex Samson to były asystent senatora Teda Cruza oraz członek organizacji American Moment, bliskiej wiceprezydentowi J.D. Vance’owi. Obecnie pełni funkcję starszego doradcy w Biurze ds. Demokracji, Praw Człowieka i Pracy Departamentu Stanu, które wewnętrznie przemianował na "Biuro Praw Naturalnych" - wyrażając sprzeciw wobec tradycyjnej koncepcji praw człowieka.