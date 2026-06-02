​Premier Izraela Benjamin Netanjahu w opublikowanym nagraniu wideo zadeklarował, że jego kraj będzie dążył do całkowitej likwidacji irańskiego "reżimu terroru". Wystąpienie miało miejsce podczas ceremonii zaprzysiężenia nowego szefa Mosadu, Romana Gofmana.

Benjamin Netanjahu / Shutterstock

Premier Izraela Benjamin Netanjahu zapowiedział likwidację irańskiego "reżimu terroru".

Netanjahu podkreślił, że Iran nie będzie już zagrażał Izraelowi bronią jądrową i tysiącami pocisków.

Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu opublikował dziś nagranie wideo, w którym zapowiedział zdecydowane działania wobec Iranu. W swoim wystąpieniu, wygłoszonym podczas ceremonii zaprzysiężenia nowego szefa izraelskiego wywiadu - Mosadu, Romana Gofmana, Netanjahu określił Iran mianem "reżimu terroru, który jest skazany na zagładę".

Premier podkreślił, że Izrael jest w stanie zrealizować ten cel. Ten reżim nie będzie nam już zagrażał bronią jądrową i tysiącami śmiercionośnych pocisków - podkreślił Netanjahu.

Iran zrywa rozmowy z USA po izraelskich atakach na Liban

W poniedziałek irańska agencja Tasnim poinformowała, że negocjatorzy z Teheranu przestali komunikować się ze Stanami Zjednoczonymi . Decyzja ta jest reakcją na izraelskie ataki na terytorium Libanu. Iran postawił warunek powrotu do rozmów: wstrzymanie izraelskich operacji wojskowych zarówno w Libanie, jak i w Strefie Gazy. Do czasu spełnienia tych żądań, dalsze negocjacje pokojowe nie będą prowadzone.

Negocjacje o zawieszeniu broni i programie jądrowym Iranu

Od 8 kwietnia między Stanami Zjednoczonymi, Izraelem a Iranem obowiązuje zawieszenie broni. Amerykańskie media informowały pod koniec maja, że negocjatorzy z USA i Iranu osiągnęli wstępne porozumienie dotyczące ram umowy o zakończeniu wojny. Zakłada ono przedłużenie rozejmu o kolejne 60 dni oraz rozpoczęcie rozmów na temat irańskiego programu jądrowego. Jednak, jak dotąd, porozumienie to nie uzyskało ostatecznej akceptacji ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa.