Zamieszanie z cieśniną Ormuz. Irańskie władze ponownie ograniczyły możliwość przepływania przez nią. Wcześniej agencja Reutera informowała, że przez cieśninę przepływa konwój złożony z kilku tankowców.

Irańskie władze ponownie ograniczyły możliwość przepływu przez cieśninę Ormuz, powracając do ścisłej kontroli wojskowej.

Decyzja została podjęta zaledwie dzień po wcześniejszym ogłoszeniu otwarcia cieśniny dla statków handlowych podczas rozejmu w wojnie USA i Izraela z Iranem.

Irańskie władze zmieniły zdanie w sprawie otwarcia cieśniny Ormuz i ponownie wprowadziły ograniczenia. W sobotę ogłoszono "powrót do stanu poprzedniego i ścisłą kontrolę armii" nad tym szlakiem wodnym - przekazała agencja Tasnim, cytując komunikat połączonego dowództwa wojskowego Iranu. Stało się to zaledwie dzień po tym, jak Teheran powiadomił, że otwiera cieśninę dla statków handlowych.

Irańskie władze ostrzegły, że będą nadal blokować tranzyt przez cieśninę, dopóki USA nie zniosą blokady morskiej wybrzeża Iranu.

Teheran oskarża Waszyngton

"W następstwie wcześniejszych porozumień Islamska Republika Iranu zgodziła się, w dobrej wierze, zezwolić ograniczonej liczbie tankowców i statków handlowych na kontrolowany przepływ przez cieśninę Ormuz. Niestety, Amerykanie, notorycznie łamiąc obietnice, nadal dopuszczają się bandytyzmu i piractwa pod przykrywką tak zwanej blokady" - oświadczyła irańska armia w komunikacie cytowanym przez agencję Tasnim.

Rano agencja Reutera, powołując się na dane serwisów śledzących ruch na morzu, informowała, że przez Ormuz przepływa konwój złożony z kilku tankowców . Jak wynikało z danych udostępnianych przez stronę MarineTraffic, konwój składa się z czterech jednostek przewożących gaz skroplony oraz kilku transportujących produkty ropopochodne i chemiczne.

Rozejm USA z Iranem do 21 kwietnia

Od 8 kwietnia w wojnie USA i Izraela z Iranem obowiązuje rozejm, który na razie ma trwać do 21 kwietnia wieczorem. Władze w Teheranie ogłosiły w piątek otwarcie cieśniny Ormuz dla wszystkich statków handlowych na czas trwania zawieszenia broni. Prezydent USA Donald Trump potwierdził otwarcie cieśniny, ale zapowiedział też utrzymanie blokady irańskich portów do czasu zawarcia ostatecznego porozumienia z tym państwem.

W odpowiedzi przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Bager Ghalibaf zagroził, że władze w Teheranie ponownie zamkną Ormuz, jeśli Stany Zjednoczone nie zniosą blokady morskiej Iranu.

Teheran zablokował Ormuz, a tym samym ruch do i z Zatoki Perskiej, w pierwszych dniach rozpoczętej 28 lutego wojny. Cieśnina jest kluczowym szlakiem transportu surowców energetycznych z Zatoki Perskiej. W normalnych warunkach trasą tą przepływa 20 proc. zużywanej na świecie ropy i skroplonego gazu ziemnego.