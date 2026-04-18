"Należy dokonać głębokiej rewizji KSeF-u" - sugerował w RMF FM były premier Mateusz Morawiecki. Jednocześnie nazwał obecnie rządzących "gospodarczymi fajtłapami" i oskarżył ich o zepsucie dobrego projektu.

Do czego służy KSeF i kto musi z niego korzystać?

Krajowy System e-Faktur ruszył 1 lutego . Służy on do wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur wystawianych przez przedsiębiorców na rzecz innych przedsiębiorców. KSeF przydziela automatycznie unikatowy numer identyfikujący każdą wystawioną fakturę.

KSeF ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego oraz ujednolicenie obrotu dokumentami finansowymi między przedsiębiorcami a administracją skarbową.

W pierwszym etapie funkcjonowania systemu obowiązkiem wystawiania faktur za pośrednictwem KSeF zostały objęte największe firmy, których przychody w 2024 r. przekraczały 200 mln zł. Drugi etap funkcjonowania KSeF rozpoczął się już 1 kwietnia. Od tego momentu systemem zostali objęci kolejni przedsiębiorcy (w tym mikroprzedsiębiorcy).

"Nasi następcy to partacze". Morawiecki ostro o wdrożeniu KSeF

Krzysztof Ziemiec dopytywał Mateusza Morawieckiego o to, czy gdyby był dziś premierem, uderzyłby się w piersi i uznał, że KSeF był złym pomysłem i trzeba go zlikwidować.

Absolutnie bym się nie uderzył w piersi. Czym innym jest zaplanowanie wdrożenia na zasadzie: robimy najpierw prototyp, potem pilotaż, potem pilotaż branżowy, pilotaż regionalny... Na koniec wdrażamy coś, co jest dobrym systemem, systemem, który może pomóc małym i średnim przedsiębiorcom - mówił były szef rządu, a obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Skąd zatem biorą się problemy przedsiębiorców związane z KSeF i obawy, że system będzie miał szkodliwy wpływ na polską gospodarkę?

Spartaczyli sprawę ci, którzy są gospodarczymi fajtłapami. Ludzie, którym daliśmy dobry projekt, czekali 2,5 roku, żeby schrzanić - ocenił ostro Morawiecki. Ręce opadają i nóż się w kieszeni otwiera, jak myślę o tym, że coś, co mogło być dobrym projektem, stało się projektem złym - przyznał. Dodał, że Krajowy System e-Faktur potrzebuje "głębokiej rewizji".

Gość RMF FM przypomniał, że to za czasów rządów jego formacji wdrożone zostało elektroniczne rozliczenie PIT-ów, który ułatwia życie Polakom.

Jeszcze 10-15 lat temu każdy z nas z panią księgową albo u siebie w domu poświęcał godziny na to, żeby wypełnić PIT-37 itd. Dzisiaj za jednym klawiszem Enter możemy posłać ten PIT do Urzędu Skarbowego. Urząd Skarbowy wypełnia tę pracę za nas - wspominał Morawiecki.

Tak samo chcieliśmy pomóc przedsiębiorcom, a nasi następcy to niestety partacze - podsumował.

