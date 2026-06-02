Papież Leon XIV mianował Marię Montserrat Alvarado z Meksyku prefektem watykańskiej Dykasterii do spraw Komunikacji. To pierwsza w historii świecka kobieta, która stanie na czele jednej z najważniejszych instytucji medialnych Stolicy Apostolskiej.

We wtorek biuro prasowe Watykanu poinformowało o nominacji Marii Montserrat Alvarado na prefekta Dykasterii ds. Komunikacji. Nowa szefowa obejmie stanowisko 1 listopada, zastępując dotychczasowego prefekta, Włocha Paolo Ruffiniego.

Decyzja papieża Leona XIV jest uznawana za przełomową – po raz pierwszy w historii na czele watykańskiej dykasterii stanie osoba świecka, a zarazem kobieta.

Dykasteria ds. Komunikacji została powołana przez papieża Franciszka w ramach szeroko zakrojonych reform Kurii Rzymskiej. Pod jej nadzorem znajdują się wszystkie watykańskie media, w tym portal Vatican News, dziennik "L'Osservatore Romano" oraz biuro prasowe Stolicy Apostolskiej. Celem dykasterii jest koordynacja i modernizacja przekazu medialnego Watykanu.

Nowy rozdział w historii Watykanu

Maria Montserrat Alvarado pochodzi z Meksyku. Obecnie pełni funkcję prezeski i dyrektorki operacyjnej działu informacyjnego katolickiej telewizji EWTN, jednej z największych katolickich stacji na świecie, założonej w Stanach Zjednoczonych. Jej doświadczenie w zarządzaniu mediami katolickimi ma być kluczowe w kierowaniu watykańską dykasterią.

Papieska nominacja Marii Montserrat Alvarado postrzega się jako krok w kierunku otwartości i większego udziału świeckich, a zwłaszcza kobiet, w zarządzaniu instytucjami Kościoła katolickiego. W ocenie watykanistów decyzja papieża Leona XIV wpisuje się w proces reform zapoczątkowanych przez papieża Franciszka.