Premierzy Polski, Czech, Słowacji i Węgier spotkają się 23 czerwca w Budapeszcie – przekazał szef węgierskiego rządu Peter Magyar. Na konferencji prasowej po spotkaniu z Friedrichem Merzem, Magyar zasugerował też, że do Grupy Wyszehradzkiej mogłyby dołączyć takie państwa jak Austria, Niemcy czy Rumunia.

Peter Magyar spotkał się z Friedrichem Merzem / FILIP SINGER / PAP/EPA

Magyar przekonywał, że Donald Tusk, Andrej Babisz i Robert Fico potwierdzili swoją obecność na spotkaniu w Budapeszcie. Szef węgierskiego rządu w czasie konferencji przekonywał, że Grupa Wyszehradzka obok NATO i UE jest priorytetem węgierskiej polityki zagranicznej.

Jego zdaniem V4 powinno być oparte na odnowionym partnerstwie polsko-węgierskim, ale do Grupy mogły dołączyć kolejne państwa. Portal czeskiego kanału informacyjnego CT24 zaznacza, że Magyar wyliczał, że współpracę można by rozszerzyć o Austrię, Niemcy, Chorwację, Słowenię i Rumunię. Zbudujmy razem silną Europę Środkową - zapewniał. Kanclerz Niemiec miał się w żaden sposób nie odnieść do tej propozycji.

Szef węgierskiego rządu na pierwszą wizytę zagraniczną po zaprzysiężeniu wybrał Polskę. I to właśnie w Warszawie zapowiedział odnowienie współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Rewitalizacja V4 to szerszy projekt. Mamy tutaj identyczny pogląd z panem premierem. I mamy też wspólny interes jako oba narody, aby Europa Środkowo-Wschodnia (...) ze względów geopolitycznych, ze względu na wspólne poglądy, wspólne działania wobec nielegalnej migracji, stała się miejscem, gdzie rozstrzygają się także losy Europy - mówił wówczas Donald Tusk.

Nawrocki wycofał się ze spotkania z Orbanem

Węgry przewodniczą Grupie Wyszehradzkiej do 1 lipca 2026 roku. Przewodnictwo przejęły rok wcześniej. W grudniu 2025 r. w Ostrzyhomiu odbyło się spotkanie V4 na szczeblu prezydenckim. Przy tej okazji Karol Nawrocki miał się spotkać z ówczesnym premierem Węgier Viktorem Orbanem. Ostatecznie jednak do rozmów nie doszło, bo niewiele wcześniej Orban pojechał do Moskwy, by spotkać się z Władimirem Putinem.

Grupa Wyszehradzka powstała 15 lutego 1991 roku. Za jej początek uważa się podpisanie w Wyszehradzie przez prezydentów Polski (Lech Wałęsa), Czechosłowacji (Vaclav Havel) oraz premiera Węgier (József Antall) wspólnej deklaracji określającej cele i warunki wzajemnej współpracy.