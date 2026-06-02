Blisko stu strażaków walczyło z dwoma poważnymi pożarami, które wybuchły niemal jednocześnie w różnych częściach Wielkopolski. W miejscowości Jasin pod Poznaniem paliła się hala magazynowa, natomiast w Podgajach na północy regionu ogień strawił 5 hektarów lasu.

Służby otrzymały zgłoszenie o pożarze hali magazynowej w miejscowości Jasin, położonej tuż pod Poznaniem. Ogień pojawił się w części obiektu, gdzie zlokalizowane były instalacje fotowoltaiczne oraz magazyn energii. W hali przechowywana była również odzież, co dodatkowo utrudniało akcję gaśniczą ze względu na łatwopalność materiałów.

Na miejscu pracowało 15 zastępów straży pożarnej. Strażacy walczyli z ogniem i starając się zapobiec rozprzestrzenieniu się pożaru na sąsiednie obiekty. Nie odnotowano żadnych osób poszkodowanych.

Pożar lasu w Podgajach

Równocześnie dramatyczna walka z ogniem toczyła się w miejscowości Podgaje na północy Wielkopolski. Tam pożar objął obszar około 5 hektarów lasu. Do akcji skierowano blisko 50 strażaków, którzy wspierani byli przez trzy samoloty gaśnicze typu dromader.

