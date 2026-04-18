W sobotę o godz. 7 rano czasu lokalnego (o godz. 5:30 czasu polskiego) władze Iranu otworzyły przestrzeń powietrzną we wschodniej części kraju. Przywróciły też funkcjonowanie kilku lotnisk. Taką informację podał niezależny portal Iran International, powołując się na irański urząd lotnictwa cywilnego.

Władze Iranu przywróciły funkcjonowanie niektórych lotnisk (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl.

Wschodnia część Iranu została ponownie otwarta dla lotów międzynarodowych. Władze w Teheranie dodały, że działalność lotnisk w całym kraju będą wznawiana stopniowo. Będzie to zależeć od gotowości technicznej i operacyjnej.

Według strony internetowej FlightRadar24, śledzącej ruch lotniczy, krótko przed godz. 9 czasu polskiego żaden samolot nie przelatywał nad Iranem. Państwo to zamknęło swoją przestrzeń powietrzną 28 lutego, po rozpoczęciu izraelsko-amerykańskich ataków.



Od 8 kwietnia w wojnie obowiązuje rozejm, który na razie ma trwać do 21 kwietnia wieczorem. Władze Iranu ogłosiły w piątek otwarcie cieśniny Ormuz dla wszystkich statków handlowych na czas trwania zawieszenia broni.

Prezydent USA Donald Trump potwierdził otwarcie cieśniny, ale zapowiedział też utrzymanie blokady irańskich portów do czasu zawarcia ostatecznego porozumienia z tym państwem. Przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Bager Ghalibaf zagroził w reakcji na to stanowisko Waszyngtonu, że władze w Teheranie ponownie zamkną Ormuz, jeśli Stany Zjednoczone nie zniosą blokady morskiej Iranu.