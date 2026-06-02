Komisja Europejska ogłosiła najbardziej ambitny w historii plan gotowości na wypadek pożarów lasów. W sezonie 2026 w najbardziej zagrożonych krajach UE rozmieszczonych zostanie 777 strażaków z 14 państw, a do dyspozycji będzie 22 samoloty gaśnicze i pięć śmigłowców. Wśród zaangażowanych ekip są także polscy strażacy.

Unia Europejska przygotowana na sezon pożarów lasów 2026. Rekordowa mobilizacja strażaków i sprzętu

We wtorek w Brukseli Komisja Europejska przedstawiła szczegóły planu gotowości na sezon pożarów lasów 2026. Jak podkreśliła Hadja Lahbib, unijna komisarz ds. gotowości i zarządzania kryzysowego, to najbardziej skoordynowany i ambitny pakiet działań w historii Wspólnoty.

Od czerwca do września, czyli w okresie największego ryzyka, 777 strażaków z 14 krajów UE będzie wspierać lokalne służby w sześciu najbardziej zagrożonych państwach: na Cyprze, we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii i Grecji.

Flota gotowa do natychmiastowej akcji

W gotowości pozostaje także unijna flota ratownicza, obejmująca 22 samoloty gaśnicze i pięć śmigłowców.

Maszyny te będą stacjonować w 12 krajach Europy, m.in. w Szwecji, Rumunii i Macedonii Północnej, skąd mogą zostać wysłane w dowolne miejsce kontynentu w ciągu kilku godzin.

Dodatkowo, na Cyprze powstanie nowa regionalna stacja gaszenia pożarów, która pomieści sześć samolotów i będzie prowadzić szkolenia dla służb ratowniczych.

Pożary coraz większym zagrożeniem

Komisja Europejska zwraca uwagę, że sezon pożarów lasów zaczyna się coraz wcześniej i trwa dłużej, a ogień jest coraz trudniejszy do opanowania. To, co kiedyś było wyjątkiem, stało się naszą rzeczywistością - podkreśliła komisarz Lahbib. W ubiegłym roku w Europie spłonął ponad milion hektarów lasów, co odpowiada powierzchni całego Cypru. Pożary dotknęły niemal wszystkie państwa członkowskie.

W odpowiedzi na rosnące zagrożenie, UE uruchomiła mechanizm ochrony ludności, dzięki któremu kraje dotknięte pożarami lub powodziami mogą liczyć na wsparcie operacyjne. W 2025 roku mechanizm ten został aktywowany aż 18 razy - to rekordowa liczba interwencji. Jak podkreśliła komisarz, aż 96 proc. pożarów lasów wywoływanych jest przez działalność człowieka, w tym celowe podpalenia.

Polska wśród zaangażowanych

Wśród 14 krajów, które wyślą swoich strażaków do najbardziej zagrożonych regionów, znalazła się także Polska. Unijne zespoły będą współpracować z lokalnymi służbami, zwłaszcza w pierwszych, kluczowych godzinach po wybuchu pożaru.