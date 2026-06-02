Norweski Związek Piłki Nożnej (NFF) tuż przed wylotem reprezentacji na mundial ogłosił, że oficjalnie poparł skargę do komisji etyki FIFA przeciwko szefowi organizacji, Gianniemu Infantino - podaje Reuters. Poszło o złamanie zasady neutralności politycznej i bezprecedensowe wręczenie Pokojowej Nagrody FIFA Donaldowi Trumpowi.

Donald Trump i Gianni Infantino

W trakcie konferencji prasowej, zorganizowanej przed wyjazdem norweskiej reprezentacji na mundial, szefowa Nowerskiego Związku Piłki Nożnej Lise Klaveness ogłosiła, że NFF oficjalnie złożył list poparcia dla skargi. Przyznała, że decyzja ta wywołała napięcia polityczne w strukturach światowej federacji piłkarskiej.

Klaveness już wcześniej apelowała do FIFA o wycofanie kontrowersyjnej nagrody, by chronić zasadę neutralności politycznej organizacji. FIFA była ostro krytykowana za to, że w trakcie losowania grup MŚ 2026 w grudniu Gianni Infantino wręczono "nagrodę pokojową" prezydentowi USA, Donaldowi Trumpowi . Był to pierwszy taki przypadek w historii organizację.

"Będziemy dalej działać"

Skargę do komisji etyki FIFA złożyła organizacja FairSquare zajmująca się obroną praw człowieka. W dokumencie oskarżono Infantino o naruszenie statutu FIFA dotyczącego neutralności politycznej. NFF poprosiło komisję etyki o ocenę, czy działania prezydenta FIFA były zgodne z zasadami organizacji.

Wysłaliśmy list i rzeczywiście wywołało to pewne reakcje polityczne - powiedziała Klaveness dziennikarzom. Ale to już zostało zrobione, sprawa jest odnotowana. Będziemy dalej działać, zabiegać o spotkania i budować poparcie dla tej sprawy po zakończeniu mundialu - dodała.

Klaveness ujawniła, że przedstawiciele FIFA odnieśli się do stanowiska NFF podczas spotkania w Budapeszcie w miniony weekend, które zbiegło się z finałem Ligi Mistrzów.

Nie ma wątpliwości, że list jest postrzegany jako problematyczny, gdy pochodzi od członka FIFA - przyznała Klaveness. Podkreśliła jednak, ze spotkanie było kontruktywne.

Wyjaśniliśmy, dlaczego ta sprawa jest dla nas ważna i dlaczego Norwegia wspiera FairSquare - mówiła szefowa związku.

NFF złożył list samodzielnie, nie namawiając innych federacji do dołączenia do formalnej skargi. Otrzymaliśmy wsparcie od innych federacji, ale list wysyłamy samodzielnie - podkreśliła Klaveness.

FIFA na razie nie komentuje sprawy.