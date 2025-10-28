W przyszłym tygodniu do Sejmu trafi projekt ustawy ograniczający najem krótkoterminowy - dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. "Nie zamierzamy dłużej czekać na rządową propozycję w tej sprawie" - mówią autorzy przepisów, posłowie Polski 2050. Zdradzają oni, jakie regulacje pojawią się w ustawie.
- Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
Jeszcze w tym roku rząd miał zająć się projektem dotyczącym zmian w najmie krótkoterminowym, który został przygotowany przez ministerstwo sportu i turystyki. Choć przepisy są gotowe od lutego, ustawą nadal nie zajęła się Rada Ministrów. Według informacji RMF FM Politycy Polski 2050 nie zamierzają dłużej czekać. Mają oni złożyć poselski projekt ustawy na najbliższym posiedzeniu Sejmu (5, 6, 7 listopada).
Czekaliśmy na rząd, bo miał się już tym zająć. Najwidoczniej się nie doczekamy i składamy własny projekt - usłyszeliśmy od posła Kamila Wnuka z Polski 2050.
Według ustaleń RMF FM projekt ustawy przewiduje, że decyzje dotyczące miejsc, gdzie będzie można prowadzić działalność związaną z najmem krótkoterminowym, będą podejmowane zarówno przez samorządy, jak i wspólnoty mieszkaniowe.
W zabudowie wielorodzinnej wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa będą mogły podjąć uchwałę, czy w konkretnym budynku będzie można wynajmować krótkoterminowo dany lokal. W dużych miastach jest wielki problem. Ludzie biorą kredyty i kupują wymarzone mieszkanie, a za ścianą mają codzienne imprezy i hałas - mówił poseł Kamil Wnuk. Samorządy będą mogły zadecydować, czy chcą objąć tym przepisem całe miasto czy poszczególną dzielnicę - podkreśla polityk.
Ustawa rządowa, o której informowaliśmy jako pierwsi w lutym tego roku, również dawała podobne kompetencje. W przepisach znalazły się m.in. obowiązkowy rejestr lokali pod najem krótkoterminowy, możliwość wyłączania danych obszarów z tego typu usług przez samorządy czy obowiązkowe regulaminy i numery kontaktowe do właścicieli dostępne zarówno dla klientów, jak i mieszkańców.