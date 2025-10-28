W przyszłym tygodniu do Sejmu trafi projekt ustawy ograniczający najem krótkoterminowy - dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. "Nie zamierzamy dłużej czekać na rządową propozycję w tej sprawie" - mówią autorzy przepisów, posłowie Polski 2050. Zdradzają oni, jakie regulacje pojawią się w ustawie.

Nadchodzą zmiany w przepisach dot. najmu krótkoterminowego/zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Polska 2025 nie chce dłużej czekać

Jeszcze w tym roku rząd miał zająć się projektem dotyczącym zmian w najmie krótkoterminowym, który został przygotowany przez ministerstwo sportu i turystyki. Choć przepisy są gotowe od lutego , ustawą nadal nie zajęła się Rada Ministrów. Według informacji RMF FM Politycy Polski 2050 nie zamierzają dłużej czekać. Mają oni złożyć poselski projekt ustawy na najbliższym posiedzeniu Sejmu (5, 6, 7 listopada).

Czekaliśmy na rząd, bo miał się już tym zająć. Najwidoczniej się nie doczekamy i składamy własny projekt - usłyszeliśmy od posła Kamila Wnuka z Polski 2050.

Strefy wolne od najmu krótkoterminowego

Według ustaleń RMF FM projekt ustawy przewiduje, że decyzje dotyczące miejsc, gdzie będzie można prowadzić działalność związaną z najmem krótkoterminowym, będą podejmowane zarówno przez samorządy, jak i wspólnoty mieszkaniowe.

W zabudowie wielorodzinnej wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa będą mogły podjąć uchwałę, czy w konkretnym budynku będzie można wynajmować krótkoterminowo dany lokal. W dużych miastach jest wielki problem. Ludzie biorą kredyty i kupują wymarzone mieszkanie, a za ścianą mają codzienne imprezy i hałas - mówił poseł Kamil Wnuk. Samorządy będą mogły zadecydować, czy chcą objąć tym przepisem całe miasto czy poszczególną dzielnicę - podkreśla polityk.

Ustawa rządowa, o której informowaliśmy jako pierwsi w lutym tego roku, również dawała podobne kompetencje. W przepisach znalazły się m.in. obowiązkowy rejestr lokali pod najem krótkoterminowy, możliwość wyłączania danych obszarów z tego typu usług przez samorządy czy obowiązkowe regulaminy i numery kontaktowe do właścicieli dostępne zarówno dla klientów, jak i mieszkańców.