Cameron zdradził, że do udziału w badaniach w kierunku raka prostaty namówiła go żona. Po tym, jak dało ono wynik pozytywny i wykonano biopsję, która potwierdziła diagnozę, były premier poddał się terapii ogniskowej. Skupia się ona na obszarze występowania guza i wykorzystuje takie metody jak fale ultradźwiękowe do niszczenia komórek nowotworowych.

Bądźmy szczerzy. Mężczyźni nie są dobrzy w mówieniu o swoim zdrowiu. Mamy tendencję do odkładania tych spraw na później - przyznał Cameron. Pomyślałem sobie: "Cóż, spotkało cię to, więc powinieneś zabrać głos w tej sprawie" - dodał. Stwierdził, że wręcz czułby się nieswojo, zachowując to doświadczenie dla siebie.

Jak odnotowuje BBC, obecnie w Wielkiej Brytanii nie ma programu badań przesiewowych w kierunku raka prostaty ze względu na obawy dotyczące dokładności testów PSA.