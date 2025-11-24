Były premier Wielkiej Brytanii David Cameron przyznał, że jakiś czas temu zdiagnozowano u niego raka prostaty. "Nie lubię rozmawiać o moich osobistych sprawach związanych ze zdrowiem, ale czuję, że powinienem" - stwierdził w rozmowie z dziennikiem "The Times".
- Były premier Wielkiej Brytanii David Cameron podzielił się swoją historią walki z rakiem prostaty.
- To żona byłego premiera namówiła go do badania, które wykryło chorobę.
- Cameron przyznał, że mężczyźni często unikają rozmów o zdrowiu i odkładają badania, ale on postanowił przełamać tę barierę i mówić otwarcie o swoim doświadczeniu.
"Słowa, których się nie zapomina: "Obawiam się, że to może być rak". Po usłyszeniu tej wiadomości - głęboko poruszony przedwczesną śmiercią mojego brata - podjąłem szybkie działania i miałem szczęście. Dlatego dzisiaj dołączam się do kampanii na rzecz programu badań przesiewowych w kierunku raka prostaty" - napisał David Cameron na portalu X. Do wpisu dołączył materiał "Timesa", informujący o historii jego choroby.