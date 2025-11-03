Paweł Bliźniuk, poseł Koalicji Obywatelskiej, ujawnił w mediach społecznościowych, żę choruje na nowotwór. Jednocześnie zaapelował do wszystkich, by się badali. "W tym roku Movember ma dla mnie osobisty wymiar" - dodał we wpisie.

Paweł Bliźniuk / Anita Walczewska / East News

Ciekawe informacje z Polski i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.

Paweł Bliźniuk, 39-letni poseł Koalicji Obywatelskiej z Łodzi, zamieścił w poniedziałkowy wieczór poruszający wpis na Facebooku.

"Mam nowotwór. I walczę. Z wiarą, że wczesna diagnoza i szybkie działanie mają sens" - napisał.

"Choroba przyszła niespodziewanie i przypomniała mi, jak kruche, ale też jak bezcenne jest zdrowie" - dodał.

Poseł Bliźniuk zamieścił swój post, by zwrócić uwagę wszystkim na konieczność badań profilaktycznych.

"Piszę to nie z żalem, lecz z wdzięcznością i nadzieją - by przypomnieć, że warto się badać. Nie odkładajcie tego na później. Nie czekajcie na lepszy moment. On jest właśnie teraz" - podkreślił.

Poseł Bliźniuk w swym wpisie nawiązał do akcji Movember. Listopad na całym świecie uznawany jest za czas solidarności z mężczyznami zmagającymi się z nowotworami gruczołu krokowego oraz rakiem jąder. Nazwa akcji powstała z połączenia angielskich słów "moustache" (wąsy) i "november" (listopad), ma na celu zwiększenie świadomości na temat męskiego zdrowia i zachęcenie do wykonywania badań profilaktycznych. Wielu mężczyzn na całym świecie - na znak wsparcia akcji - zapuszcza w listopadzie wąsy.

W tym roku akcję Movember w Polsce wsparli m.in. Karol Nawrocki, Robert Lewandowski ("Panowie, bez względu na wiek, poglądy czy formę. Zdrowie mamy jedno! Listopad przypomina: badajmy się!" - napisał), Bartosz Kurek, Borys Szyc oraz Robert Makłowicz.

"W tym roku Movember ma dla mnie osobisty wymiar" - podkreślił Paweł Bliźniuk.

Jak wynika z danych, co roku na raka prostaty zapada ponad 1,5 miliona mężczyzn na świecie - prawie 400 tysięcy z nich umiera. W Polsce rak gruczołu krokowego jest drugim najczęściej diagnozowanym u meżczyzn nowotworem.