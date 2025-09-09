"Chcemy podnosić świadomość na temat zdrowia mężczyzn i wspierać osoby zmagające się z chorobami układu moczowego i problemami z erekcją" - mówią lekarze z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku i Fundacji Urocare. Jeszcze we wrześniu panowie będą mogli porozmawiać z chatbotem Wackiem, który odpowie na wszelkie pytania dotyczące zdrowia.

Lekarze z UCK w Gdańsku działają na rzecz męskiego zdrowia. Chatbot Wacek odpowie na pytania panów

Razem z zespołem z Fundacji Urocare pracujemy nad stworzeniem chatbota o wdzięcznej i charakterystycznej nazwie Wacek, którego będziemy promować nie tylko na naszej stronie, ale też w tych miejscach, do których zaglądają panowie, np. na stronach motoryzacyjnych. Mężczyźni będą mogli zaciągnąć sprawdzonej wiedzy dotyczącej chorób i seksualności. Co ważne, ten chatbot będzie korzystał tylko z materiałów medycznych - tłumaczy dr Mateusz Czajkowski z Fundacji UroCare - urolog w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku.

Lekarze z UCK wspierają walkę z rakiem i chorobami prącia

Lekarze zachęcają do regularnego badania się. W placówce działa poradnia chorób prącia. To miejsce jest odpowiedzią na wątpliwości mężczyzn, którzy często nie wiedzą, do jakiego specjalisty zgłosić się ze swoimi dolegliwościami.

Mężczyzna, który przychodzi do poradni, mierzy się z problemami chorób prącia, z zaburzeniami erekcji. Wydaje się, że te problemy wciąż rosną. Mimo zwiększającej się świadomości wciąż problemy sfery męskiej są stygmatyzowane. My działamy, mamy poradnię działającą na NFZ. Tu panowie mogą skonsultować wszelkie wątpliwości - dodaje dr Mateusz Czajkowski.

W poradni leczone są wszelkie infekcje, stany zapalne, choroby skóry, deformacje, zmiany łagodne oraz nowotworowe. Zgłosić powinni się mężczyźni, którzy zauważą cokolwiek niepokojącego.

Implanty dla mężczyzn

Lekarze z UCK i Fundacji Urocare specjalizują się także w implantach dla mężczyzn.

Dla wielu mężczyzn proteza prącia to jedyna szansa na powrót do aktywnego życia seksualnego. Musimy zdawać sobie z tego sprawę. Propagujemy zdrowie i powrót do seksualności pacjentów, którzy przeszli zabiegi urologiczne, takie jak np. usunięcie gruczołu krokowego. Nie zawsze sprawę da się załatwić przy pomocy tabletek. Pomagamy przy pomocy wszczepienia pod skórę cylindrów, które mają naturalny wygląd - tłumaczy Czajkowski.

W Polsce na raka prostaty rocznie zapada 15 tysięcy mężczyzn. Diagnozowani są coraz młodsi pacjenci.

