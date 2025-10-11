Joe Biden przechodzi radioterapię w związku z leczeniem raka prostaty - poinformował jego rzecznik. 82-letni były prezydent Stanów Zjednoczonych jest również poddawany leczeniu hormonalnemu.
- Joe Biden przechodzi radioterapię i leczenie hormonalne w związku z agresywną postacią raka prostaty.
- Radioterapia potrwa około pięciu tygodni - to nowy etap terapii byłego prezydenta USA.
- 82-letni Biden, który zrezygnował z ubiegania się o reelekcję, od lat angażuje się w inicjatywy wspierające badania nad rakiem, m.in. projekt "Cancer Moonshot".
W maju poinformowało, że u Joe Bidena zdiagnozowano bardzo agresywną formę raka prostaty, z przerzutami do kości. Chorobę wykryto po tym, jak polityk zgłosił lekarzom problemy z układem moczowym. Badania ujawniły wówczas mały guzek na prostacie.
"Rak dotyka nas wszystkich. Podobnie jak wielu z was, Jill i ja zrozumieliśmy, że jesteśmy najsilniejsi w swoich najsłabszych punktach. Dziękuję, że podnosicie nas na duchu miłością i wsparciem" - napisał wówczas Joe Biden na portalu X.