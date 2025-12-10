Prawie 140 milionów dolarów planuje wydać Departament Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych na zakup floty samolotów Boeing 737, które będą wykorzystywane do deportacji imigrantów. Poinformował o tym w środę "The Washington Post", przypominając, że urzędnicy z administracji Donalda Trumpa wyznaczyli sobie cel: wysiedlenie miliona osób do końca pierwszego roku jego urzędowania.

Departament Bezpieczeństwa Krajowego USA planuje wydać około 140 milionów dolarów na zakup samolotów Boeing 737 do deportacji imigrantów.

"The Washington Post" podaje, że ta gigantyczna kwota ma pochodzić z powiększonego budżetu na egzekwowanie przepisów imigracyjnych.

Do tej pory korzystano z czarterowych samolotów, ale teraz administracja Trumpa planuje rozbudować flotę na potrzeby masowych deportacji.

Deportacje były jednym z kluczowych punktów kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa.

Jego administracja zapowiadała, że dąży do wysiedlenia miliona osób w pierwszym roku jego urzędowania.

Już nie tylko samoloty czarterowe, ale i flota Boeingów 737

Departament Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych zamierza wydać prawie 140 milionów dolarów, by kupić flotę samolotów Boeing 737. Mają być wykorzystywane do deportacji. Powiadomił o tym w środę "The Washington Post", powołując się na dwóch urzędników zaznajomionych z umową i dokumentami związanymi z tą sprawą.

Jak podaje dalej dziennik, pieniądze mają pochodzić z drastycznie zwiększonego budżetu na egzekwowanie przepisów imigracyjnych. Na początku tego roku Kongres zatwierdził przeznaczenie 170 miliardów dolarów na czteroletni program prezydenta Donalda Trumpa w zakresie granic i imigracji - w ramach rozległej ustawy podatkowej Partii Republikańskiej.

Służba Imigracyjna i Celna USA (ICE) od dawna korzysta z samolotów czarterowych do przeprowadzania lotów deportacyjnych, ale dwóch urzędników, do których dotarł "The Washington Post" wskazuje, że amerykańska federalna agencja podlegająca Departamentowi Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych ma znacznie szersze plany.

Deportacja rekordowej liczby imigrantów obietnicą Trumpa

Kwestia deportacji jak największej liczby migrantów była jedną z głównych obietnic przedwyborczych Donalda Trumpa. Urzędnicy z jego administracji wyznaczyli sobie cel - wysiedlenie miliona osób do końca pierwszego roku urzędowania przywódcy USA.

Tom Homan, rzecznik Trumpa ds. granic, powiedział - o czym również pisze "The Washington Post" - że przeprowadzono już ponad 579 tys. deportacji, choć nie opublikowała jeszcze oficjalnych danych. Według danych Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego USA prawie 66 tys. imigrantów jest przetrzymywanych w aresztach.