W ramach tzw. przygotowanego wcześniej postępowania upadłościowego (Chapter 11), firma Picea Robotics z siedzibą w Shenzhen, przejmie własność lider rynku robotów sprzątających, amerykańskiej firmy iRobot - podaje BBC. Producent odkurzaczy Roomba miał poważne problemy z wysokimi cłami i konkurencją. Co to oznacza dla milionów użytkowników na całym świecie?

Firma, która stworzyła przełomowe roboty sprzątające złożyła wniosek o upadłość / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

iRobot rozpoczął proces sądowej restrukturyzacji.

Kontrolę nad iRobot przejmuje chińska firma Picea Robotics.

Wartość iRobot spadła z 3,56 miliarda dolarów w 2021 roku do 140 milionów dolarów obecnie.

Kluczowym problemem były amerykańskie cła na produkty z Wietnamu oraz rosnąca konkurencja ze strony tańszych chińskich producentów.

iRobot zapewnia, że aplikacje, wsparcie techniczne i dostawy produktów będą działać bez zakłóceń mimo upadłości.

Koniec pewnej epoki? Firma mówi o nowym rozdziale

Firma iRobot przechodzi pod kontrolę swojego głównego producenta - chińskiej firmy Picea Robotics, mającej swoje siedziby w Chinach oraz Wietnamie. Decyzja to efekt narastających problemów finansowych, które w ostatnich latach przybrały na sile.

"Picea jest strategicznym partnerem iRobot od 2023 roku i odgrywa kluczową rolę w realizacji 'Elevate' - programu naprawczego firmy, pełniąc funkcję jej głównego partnera produkcyjnego. Zgodnie z warunkami nowej umowy, Picea obejmie 100 proc. udziałów iRobot poprzez konwersję swoich zabezpieczonych pożyczek. Dodatkowo inwestor zrezygnuje z części należności, co pozwoli spółce jeszcze sprawniej kontynuować rozwój nowych produktów oraz realizację globalnej strategii. Transakcja zapewnia stabilne warunki do dalszych prac nad rozwiązaniami smart home, wzmacniając innowacyjność portfolio iRobot" - czytamy w informacji prasowej wysłanej do RMF FM przez firmę.

Jeszcze w 2021 roku iRobot był wyceniany na imponujące 3,56 miliarda dolarów, a pandemia koronawirusa wywindowała popyt na inteligentne urządzenia sprzątające do rekordowych poziomów. Dziś wartość firmy spadła do zaledwie 140 milionów dolarów. Firmę miał w ubiegłym roku przejąć Amazon, ale transakcja została zablokowana prez unijny urząd ds. konkurencji.

Przyczyny upadku: Cła, konkurencja i spadające ceny

Jak doszło do tego, że lider rynku robotów sprzątających znalazł się w takiej sytuacji? Kluczową rolę odegrały amerykańskie cła importowe w wysokości 46 proc. na towary z Wietnamu, gdzie produkowana jest większość urządzeń iRobot przeznaczonych na rynek amerykański. W tym roku tylko z tego tytułu koszty firmy wzrosły o 23 miliony dolarów.

To jednak nie wszystko. iRobot od dłuższego czasu zmagał się z coraz silniejszą konkurencją ze strony chińskich producentów, którzy oferowali podobne urządzenia w znacznie niższych cenach. Aby utrzymać się na rynku, amerykańska firma była zmuszona do obniżania cen swoich produktów i inwestowania w nowe technologie, co dodatkowo pogłębiało straty.

Picea Robotics, czyli firma, która przejmie akcje iRobot, to azjatycki gigant specjalizujący się w produkcji robotów sprzątających. Firma zatrudnia ponad 7 tysięcy pracowników na całym świecie i sprzedała już ponad 20 milionów robotów sprzątających. Picea posiada rozbudowane centra badawczo-rozwojowe oraz zakłady produkcyjne w Chinach i Wietnamie.



Co z działaniem aplikacji?

iRobot informując o wniosku o restrukturyzację, przekazał też istotne informacje dla użytkowników sprzętu produkowanego przez firmę. Działanie aplikacji nie powinno zostać zakłócone. Działać bez utrudnień ma dział wsparcia.

Nie powinno być też zakłóceń dostaw produktów.

Firma DLF, autoryzowany dystrybutor iRobot w Polsce, dalej będzie współpracować z firmą.

Jako wieloletni autoryzowany dystrybutor iRobot w Polsce chcemy jasno podkreślić, że zmiany strategiczne, które obecnie zachodzą na poziomie globalnym, nie mają wpływu na naszą bieżącą działalność. Kontynuujemy działania handlowe i marketingowe wspierające sprzedaż obecnej oferty oraz przygotowujemy się do premiery kolejnej serii robotów sprzątających, które zaprezentujemy już w 2026 roku. Ponadto iRobot planuje wprowadzić na rynek nową kategorią produktową, która zaoferujemy polskim konsumentom w nadchodzącym roku. Jesteśmy przekonani, że umowa inwestorska przyczyni się do umocnienia pozycji iRobot jako innowatora w kategorii Floor Care - przekazał Sławomir Radacki, Prezes Zarządu DLF Sp. z o.o.

Najpierw były technologie wojskowe i techniczne

Firma iRobot została założona w 1990 roku przez trzech członków Laboratorium Sztucznej Inteligencji Massachusetts Institute of Technology (MIT). Początkowo skupiała się na technologiach obronnych i kosmicznych, ale w 2002 roku wprowadziła na rynek przełomowy produkt - odkurzacz Roomba. Urządzenie szybko zdobyło serca użytkowników na całym świecie, a marka stała się synonimem inteligentnego sprzątania.

Według danych firmy, Roomba posiada około 42 proc. udziału w rynku amerykańskim oraz aż 65 proc. w rynku japońskim w segmencie robotów odkurzających. To imponujące wyniki, które przez lata gwarantowały iRobot pozycję lidera.