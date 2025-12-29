"Moim celem było powstrzymanie go przed obieraniem życia"

W rozmowie z CBS News mężczyzna podkreślał, że nie wahał się ani chwili. Jak relacjonuje, nie myślał o własnym bezpieczeństwie, tylko o ratowaniu innych. Moim celem było odebranie mu broni i powstrzymanie go przed odbieraniem życia niewinnym ludziom - wspomina. Wiem, że uratowałem wiele osób, ale wciąż jest mi przykro z powodu tych, których nie udało się ocalić - dodaje.

Skoczyłem mu na plecy, uderzyłem go. Trzymałem go prawą ręką i krzyczałem, żeby rzucił broń, żeby przestał to robić. Wszystko działo się bardzo szybko - relacjonuje Ahmed. Czułem wtedy jakąś siłę w sobie, nie chciałem widzieć ludzi zabijanych na moich oczach, nie chciałem słyszeć strzałów, nie chciałem słyszeć krzyków i błagań o pomoc. To moja dusza kazała mi działać - opisuje.

Policja zidentyfikowała sprawców jako 50-letniego Sajida Akrama, który został zastrzelony przez funkcjonariuszy na miejscu, oraz jego 24-letniego syna, Naveeda Akrama.