"Wiem, że uratowałem wiele osób, ale wciąż jest mi przykro z powodu tych, których nie udało się ocalić" - tak w wywiadzie z CBS News mówi Ahmed al Ahmed, właściciel sklepu i mieszkaniec Sydney, który powstrzymał jednego z zamachowców z plaży Bondi. Film, na którym Ahmed rzuca się na napastnika i odbiera mu broń, obiegł cały świat. Mężczyzna został okrzyknięty bohaterem.
- 14 grudnia na plaży Bondi w Sydney doszło do strzelaniny podczas obchodów Chanuki.
- Atak był wymierzony w żydowską społeczność - potwierdziły to australijskie i amerykańskie służby.
- Zginęło 15 osób, a 40 zostało rannych.
- Bohaterem został Ahmed al Ahmed, syryjsko-australijski muzułmanin i właściciel sklepu, który powstrzymał jednego z napastników.
- Ahmed w wywiadzie dla CBS News podkreślił, że działał bez wahania, myśląc tylko o ratowaniu innych.
Do strzelaniny doszło 14 grudnia podczas obchodów Chanuki na słynnej plaży Bondi w australijskim Sydney. Atak był wymierzony w żydowską społeczność - potwierdziły to zarówno australijskie, jak i amerykańskie służby. Zginęło 15 osób, a 40 zostało rannych. To najtragiczniejsza strzelanina w Australii od 1996 roku.
Niewykluczone, że ofiar mogłoby być znacznie więcej, gdyby nie niesamowita postawa Ahmeda al Ahmeda, syryjsko-australijski muzułmanina. Nagrania innych osób, które były wtedy na plaży pokazują, jak Ahmed wyskakuje zza zaparkowanego samochodu, rzuca się na napastnika i powala go na ziemię, odbierając mu broń. W trakcie tej bohaterskiej akcji sam został ranny.