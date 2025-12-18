W czwartek odbył się pogrzeb najmłodszej ofiary ataku terrorystycznego na plaży Bondi w australijskim Sydney. 10-letnia Matilda była jedną z 15 osób zastrzelonych przez dwóch napastników w niedzielę podczas wydarzenia upamiętniającego początek żydowskiego święta Chanuka. Lina Chernykh opowiada BBC, że jej siostrzenica Matilda była radosnym dzieckiem, które wszędzie, gdzie się pojawiała, rozsiewało miłość.
Rodzina najmłodszej ofiary strzelaniny na plaży Bondi w Sydney, Matildy, zaapelowała do społeczności, by nie pozwoliła, aby jej śmierć napędzała gniew.
Rozmawiając z BBC podczas pogrzebu Matildy, jej ciotka Lina Chernykh powiedziała, że społeczność żydowska słusznie domaga się większych działań mających na celu zwalczanie antysemityzmu - ona sama również tego chce.
Podkreśliła jednak, że Matilda była radosnym dzieckiem, które wszędzie rozsiewało miłość, i zaapelowała do społeczności, by czciła jej pamięć w ten sam sposób.
Weźcie swój gniew i... po prostu rozsiewajcie szczęście, miłość i pamięć o mojej kochanej siostrzenicy - powiedziała Chernykh.
Mam nadzieję, że może teraz jest aniołem. Może wysyła dobre wibracje na świat - dodała. Podkreślała, że rodzice dziewczynki są zdruzgotani. Patrzę na ich twarze - nie wiem, czy kiedykolwiek znów będą szczęśliwi - mówiła.
Jak dodawała, młodsza siostra Matildy, z którą była "nierozerwalnie związana", jest zdruzgotana. Nie ma już łez, by płakać - mówiła.
Żałobnicy - w tym gubernator generalny Sam Mostyn oraz premier Nowej Południowej Walii Chris Minns - podczas ceremonii mieli broszki i naklejki z pszczołami na znak hołdu dla dziewczynki, która je uwielbiała.
Ona tańczy z aniołami - powiedział Minns, czytając wiersz na jej cześć.
Żydzi wierzą, że śmierć nie jest wieczna. Nie dlatego, że jesteśmy naiwni. Mówię wam z absolutną pewnością, że rozstanie z Matildą nie jest na zawsze - zapewniał rabin Yehoram Ulman, który prowadził ceremonię.
Policja zakwalifikowała atak jako akt terroru. Premier Australii Anthony Albanese powiedział, że wygląda na to, iż był on "motywowany ideologią Państwa Islamskiego". Dwaj napastnicy to ojciec i syn. Sajid Akram, lat 50, został zastrzelony na miejscu, natomiast jego syn 24-letni Naveed został oskarżony o 59 przestępstw, w tym 15 zarzutów morderstwa i jeden o dokonanie aktu terrorystycznego.