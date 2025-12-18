W czwartek odbył się pogrzeb najmłodszej ofiary ataku terrorystycznego na plaży Bondi w australijskim Sydney. 10-letnia Matilda była jedną z 15 osób zastrzelonych przez dwóch napastników w niedzielę podczas wydarzenia upamiętniającego początek żydowskiego święta Chanuka. Lina Chernykh opowiada BBC, że jej siostrzenica Matilda była radosnym dzieckiem, które wszędzie, gdzie się pojawiała, rozsiewało miłość.

10-letnia Matilda jest jedną z 15 osób zabitych przez zamachowców na plaży Bondi w Sydney w niedzielę / SAEED KHAN/AFP/East News / East News

W czwartek odbył się pogrzeb 10-letniej Matildy, najmłodszej ofiary ataku terrorystycznego na plaży Bondi w Sydney.

Matilda była jedną z 15 osób zastrzelonych przez dwóch napastników podczas wydarzenia z okazji Chanuki.

Rodzina dziewczynki zaapelowała, by jej śmierć nie napędzała gniewu, lecz inspirowała do szerzenia miłości i szczęścia.

"Weźcie swój gniew, rozsiewajcie szczęście"

Rodzina najmłodszej ofiary strzelaniny na plaży Bondi w Sydney, Matildy, zaapelowała do społeczności, by nie pozwoliła, aby jej śmierć napędzała gniew.

Rozmawiając z BBC podczas pogrzebu Matildy, jej ciotka Lina Chernykh powiedziała, że społeczność żydowska słusznie domaga się większych działań mających na celu zwalczanie antysemityzmu - ona sama również tego chce.

Podkreśliła jednak, że Matilda była radosnym dzieckiem, które wszędzie rozsiewało miłość, i zaapelowała do społeczności, by czciła jej pamięć w ten sam sposób.

Weźcie swój gniew i... po prostu rozsiewajcie szczęście, miłość i pamięć o mojej kochanej siostrzenicy - powiedziała Chernykh.

"Nie wiem, czy kiedykolwiek będą szczęśliwi"

Mam nadzieję, że może teraz jest aniołem. Może wysyła dobre wibracje na świat - dodała. Podkreślała, że rodzice dziewczynki są zdruzgotani. Patrzę na ich twarze - nie wiem, czy kiedykolwiek znów będą szczęśliwi - mówiła.

Jak dodawała, młodsza siostra Matildy, z którą była "nierozerwalnie związana", jest zdruzgotana. Nie ma już łez, by płakać - mówiła.

Ceremonia pożegnania Matildy / SAEED KHAN/AFP/East News / East News

Żałobnicy - w tym gubernator generalny Sam Mostyn oraz premier Nowej Południowej Walii Chris Minns - podczas ceremonii mieli broszki i naklejki z pszczołami na znak hołdu dla dziewczynki, która je uwielbiała.

Ona tańczy z aniołami - powiedział Minns, czytając wiersz na jej cześć.

Żydzi wierzą, że śmierć nie jest wieczna. Nie dlatego, że jesteśmy naiwni. Mówię wam z absolutną pewnością, że rozstanie z Matildą nie jest na zawsze - zapewniał rabin Yehoram Ulman, który prowadził ceremonię.

Napastnicy to ojciec i syn

Policja zakwalifikowała atak jako akt terroru. Premier Australii Anthony Albanese powiedział, że wygląda na to, iż był on "motywowany ideologią Państwa Islamskiego". Dwaj napastnicy to ojciec i syn. Sajid Akram, lat 50, został zastrzelony na miejscu, natomiast jego syn 24-letni Naveed został oskarżony o 59 przestępstw, w tym 15 zarzutów morderstwa i jeden o dokonanie aktu terrorystycznego.