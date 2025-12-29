W zatoce Monterey u wybrzeży Kalifornii odnaleziono ciało kobiety, która zaginęła w ubiegłym tygodniu. 55-latka mogła paść ofiarą ataku rekina.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Biuro szeryfa hrabstwa Santa Cruz w Kalifornii poinformowało w niedzielę, cytowane przez stację ABC News, że ciało kobiety zostało odnalezione w zatoce Monterey, części Oceanu Spokojnego, na południe od plaży Davenport.

To właśnie w tej okolicy, tydzień wcześniej, zaginęła 55-letnia Erica Fox.

Rekin z ciałem w pysku

Według relacji świadków, Erica Fox mogła paść ofiarą ataku rekina. Jeden ze świadków miał widzieć rekina z ciałem w pysku, zanim zwierzę zniknęło pod wodą.

Kobieta miała na sobie specjalną opaskę odstraszającą rekiny, jednak - wiele na to wskazuje - nie uchroniło jej to przed atakiem.

Zwłoki 55-latki zostały zidentyfikowane przez jej rodzinę na podstawie ubrania, jakie miała na sobie.

Służby wszczęły śledztwo, by wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia.

Zamknięte plaże

W związku z incydentem zamknięto kilka popularnych plaż nad zatoką Monterey, w tym Lovers Point Beach, McAbee Beach i San Carlos Beach.