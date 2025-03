Neapol to nie mafia

W wydanym oświadczeniu szopkarze podkreślili, że nadszedł czas, aby powiedzieć "dość" przedstawianiu Neapolu wyłącznie przez pryzmat przestępczości. "Musimy chronić to miasto, opowiadać o tym, jakie jest naprawdę; to stolica kultury, która dała światu artystów, myślicieli, rzemieślników, intelektualistów" - czytamy w oświadczeniu.

Protestujący zaznaczają, że tożsamość Neapolu nie może być dłużej zniewalana przez komercyjną logikę, która podsyca stereotypy. Zdecydowanie odrzucają wypaczony wizerunek miasta, kreowany przez serie filmowe od wielu lat. "Neapol to nie 'Gomorra'. Neapol to kultura. Neapol to historia. Neapol to sztuka" - podkreślają.

Lokalne media informują, że protesty cieszą się szerokim poparciem również wśród mieszkańców Neapolu.