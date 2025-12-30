Eurostar - przewoźnik obsługujący połączenia kolejowe między Francją a Wielką Brytanią - informuje o poważnych utrudnieniach. Chodzi o problemy z zasilaniem w tunelu pod kanałem La Manche, przez który jadą pociągi dużych prędkości.

Pociąg Eurostar przed wjazdem do tunelu (zdj. arch.) / Teresa Suarez / PAP/EPA

Rzecznik przewoźnika cytowany przez Reutersa przekazał, że wszystkie połączenia do Londynu i z Londynu zostały zawieszone do odwołania. Nie chciał spekulować na temat liczby pasażerów, którzy z powodu awarii muszą zmienić swoje plany.

Komunikat o problemach z zasilaniem w tunelu pod kanałem La Manche pojawił się wcześniej na stronie internetowej przewoźnika. Zachęcano w nim podróżnych, by przekładali wyjazdy na inne terminy.

Wiadomo, że awarii uległ także Le Shuttle - specjalny skład, który przewozi przez tunel samochody.

Z rozkładu jazdy Eurostaru wynika, że pasażerowie nie skorzystają m.in. z zaplanowanych na dziś połączeń z Londynu do Paryża czy Brukseli.

Reuters zwraca uwagę, że na razie do informacji o awarii nie odniósł się operator tunelu pod kanałem La Manche - firma Getlink.

Rzecznik portu w Dover w rozmowie z BBC przekazał, że promy kursujące między Dover a Calais mogą przyjąć dodatkowych pasażerów.

Wkrótce więcej na ten temat.