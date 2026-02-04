Po miesiącach napięć i wzajemnych oskarżeń, prezydenci Stanów Zjednoczonych i Kolumbii - Donald Trump i Gustavo Petro - po raz pierwszy zasiedli do rozmów w Białym Domu. Spotkanie, które odbyło się bez udziału mediów i oficjalnych ceremonii, zakończyło się zaskakująco optymistycznymi deklaracjami obu stron.

Gustavo Petro i Donald Trump / HO-PRENSA PRESIDENCIAL/AFP / East News

Gustavo Petro został we wtorek przyjęty w Białym Domu bez publicznych ceremonii, jakie towarzyszyły wizytom niektórych przywódców. Na spotkanie, które trwało mniej więcej dwie godziny, nie wpuszczono dziennikarzy.

W późniejszych oświadczeniach przywódców nie pojawiły się konkrety na temat osiągniętych porozumień, ale - mimo wcześniejszych różnic zdań - obaj optymistycznie wyrażali się o spotkaniu.

Donald Trump oświadczył, że wraz z kolumbijskim prezydentem pracuje nad powstrzymaniem napływu narkotyków do USA. Odbyliśmy dobre spotkanie. Myślę, że był świetny - powiedział o swoim rozmówcy.

Petro natomiast zamieścił na platformie X zdjęcie notatki, najwyraźniej odręcznie sporządzonej przez Trumpa, ze słowami: "Gustavo - to wielki zaszczyt - kocham Kolumbię".