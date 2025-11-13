Brytyjska firma górnicza Shanta Gold ogłosiła odkrycie jednego z największych złóż złota nie tylko w Kenii, ale i na całym kontynencie afrykańskim. Wartość nowo zidentyfikowanych zasobów szacuje się na imponujące 5,29 miliarda dolarów. To przełomowe wydarzenie, które może na zawsze odmienić oblicze kenijskiej gospodarki i uczynić ten kraj jednym z kluczowych graczy na rynku wydobycia złota we wschodniej Afryce.

W Kenii odkryto ogromne złoża złota (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Odkrycie miało miejsce w hrabstwie Kakamega, położonym w zachodniej części kraju. To właśnie tam, w regionie o bogatej historii wydobycia złota sięgającej czasów kolonialnych, brytyjski koncern prowadził przez ostatnie lata intensywne badania geologiczne. Efektem tych działań jest potwierdzenie obecności wysokiej jakości rudy złota, która może być eksploatowana na dużą skalę.

Shanta Gold w oficjalnym raporcie skierowanym do kenijskich władz górniczych podkreśliła, że odkrycie to jest efektem wieloletnich, zaawansowanych prac badawczych. Firma zapowiedziała również, że planuje zainwestować ponad 200 milionów dolarów w rozwój nowoczesnej kopalni oraz zakładu przetwarzającego wydobytą rudę. Według szacunków, wydobycie złota w Kakamega ma potrwać co najmniej osiem lat.

Nowa era dla kenijskiej gospodarki

Odkrycie złóż złota tej skali może mieć ogromny wpływ na rozwój gospodarczy Kenii. Firma Shanta Gold przekonuje, że inwestycja przyczyni się do stworzenia tysięcy nowych miejsc pracy, zarówno bezpośrednio w sektorze wydobywczym, jak i w branżach powiązanych. Dodatkowo, rząd w Nairobi może liczyć na znaczne wpływy z podatków, opłat licencyjnych oraz innych danin, które zasilą budżet państwa.

Według szacunków przedstawionych przez brytyjską firmę, bezpośrednie wpływy do budżetu Kenii mają wynieść około 1 procent wartości odkrytego złota. To oznacza setki milionów dolarów, które mogą zostać przeznaczone na rozwój infrastruktury, edukacji czy ochrony zdrowia.

Kenia na drodze do złotej potęgi

Dotychczas kenijski sektor wydobywczy stanowił mniej niż 1 procent produktu krajowego brutto. Nowe odkrycie może jednak całkowicie zmienić tę sytuację, czyniąc z Kenii ważnego gracza na rynku złota we wschodniej Afryce. Do tej pory prym w regionie wiodły Tanzania oraz Sudan, jednak najnowsze doniesienia mogą wywołać prawdziwą rewolucję w branży.

Shanta Gold podkreśla, że dzięki nowemu złożu Kenia ma szansę dołączyć do elitarnego grona afrykańskich potęg wydobywczych. W skali całego kontynentu liderem pozostaje Ghana, która w ubiegłym roku wydobyła ponad 140 ton złota. Ważnymi producentami są również Republika Południowej Afryki, Mali, Burkina Faso, Tanzania oraz Wybrzeże Kości Słoniowej.

Odkrycie w Kenii wpisuje się w szerszy trend wzrostu zainteresowania wydobyciem złota w Afryce. W sierpniu tego roku władze Liberii poinformowały o odkryciu obiecującej żyły złota w Arthington, w hrabstwie Montserrado. Jeśli dalsze badania potwierdzą jej potencjał, może ona okazać się jedną z największych na świecie.

Eksperci podkreślają, że rosnące ceny złota na światowych rynkach oraz postęp technologiczny w dziedzinie wydobycia sprawiają, że coraz więcej firm inwestuje w poszukiwania nowych złóż na afrykańskim kontynencie. Odkrycia takie jak to w Kenii mogą w najbliższych latach znacząco wpłynąć na globalny rynek tego cennego kruszcu.