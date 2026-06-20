Mężczyzna, który wczoraj po południu zabił swojego teścia i ranił nożem teściową, to były policjant. Ze służby odszedł w 2023 roku - informuje policja świętokrzyska. Za 49-latkiem w dalszym ciągu trwa obława.

Policja prowadzi obławę (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

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Do zdarzenia doszło w miejscowości Mierzawa w województwie świętokrzyskim.

49-latek pokłócił się ze swoją żoną, po czym wyszedł z domu i udał się do swoich teściów. Zaatakował ich nożem. Życia 80-letniego mężczyzny nie udało się uratować, a 76-letnią kobietę przetransportowano do szpitala. Obecnie znajduje się pod opieką lekarzy.

Kim jest sprawca?

Jak poinformowała policja świętokrzyska, sprawcą jest 49-letni były funkcjonariusz policji, który odszedł ze służby w lutym 2023 roku. Od początku związany był z pionem prewencji. Nie posiada specjalistycznych przeszkoleń, jak również pozwolenia na broń.

Trwa obława

W obławie na 49-latka bierze udział około trzystu policjantów. W poszukiwaniach wykorzystywane są quady, aby pokonywać trudny teren, psy tropiące, drony, a także śmigłowiec. Przeczesywany jest przede wszystkim powiat jędrzejowski, ale działania operacyjne policji prowadzone są na terenie całego województwa świętokrzyskiego.

"Apelujemy do wszystkich osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu sprawcy, o niezwłoczny kontakt z Policją. Jednoczesnie informujemy, że mężczyzna nie jest uznawany za osobę szczególnie niebezpieczną, jednak prosimy o zachowanie ostrożności" - czytamy w komunikacjie policji.