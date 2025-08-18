Tegoroczna edycja przyciągnęła ponad 900 uczestników z całych Stanów Zjednoczonych i Kanady. Zarówno amatorzy, jak i doświadczeni łowcy stanęli do walki z inwazyjnym gatunkiem, który od lat zagraża faunie i florze południowej Florydy. Efekt? W sumie schwytano aż 294 pytony - to rekord w historii konkursu, który organizowany jest od 2013 roku.

W ubiegłym roku nagrodę główną wygrał Ronald Kiger, który zabił 20 pytonów.

Pyton birmański - cichy zabójca Everglades

Pytony birmańskie, pochodzące z Azji Południowo-Wschodniej, od lat sieją spustoszenie w ekosystemie Everglades. Pozbawione naturalnych wrogów, rozmnażają się w zastraszającym tempie, polując na rodzime gatunki ssaków, ptaków i gadów. Skutki ich obecności są dramatyczne - populacje wielu zwierząt drastycznie spadły, a równowaga biologiczna została poważnie zachwiana.

Pyton birmański trafił do ekosystemu Everglades, ponieważ okazał się nietrafionym wyborem na zwierzątko domowe - jest to jeden z największych węży świata i może osiągać ponad 5 metrów długości. Rosnące okazy gada były wypuszczane przez właścicieli do stanowego parku przyrody, a niektóre zapewne im uciekły.

Żaden gatunek lokalnych zwierząt nie jest naturalnym przeciwnikiem pytonów birmańskich, które są w stanie udusić aligatora i połknąć go w całości.

Władze Florydy od lat prowadzą szeroko zakrojone działania mające na celu ograniczenie populacji tego inwazyjnego gatunku. Organizacja corocznego Python Challenge to jeden z elementów tej strategii. Uczestnicy konkursu zobowiązani są nie tylko do schwytania, ale również do humanitarnego uśmiercenia każdego złapanego osobnika.

Michael Kirkland, przedstawiciel władz stanowych, podkreśla, że zawody dla łowców pytonów, to wydarzenie mające jedynie reklamować szerszy program ochrony naturalnych gatunków Everglades, którym zarządzają wspólnie dwie organizacje odpowiedzialne za ochronę zwierząt i zasobów wodnych Florydy: Florida Fish and Wildlife Conservation Commission i South Florida Water Management District. Od 2017 roku zdołały one zlikwidować 16 tys. pytonów birmańskich.

Organizacje te zatrudniają często podwykonawców, którym płaci się 50 dolarów za pierwsze cztery stopy długości węża (1,21 metra) i po 25 dolarów za każdą następną stopę. Niektórzy łowcy sprzedają skóry i kręgosłupy gadów, z których produkuje się torebki i biżuterię. Pewne firmy pracują nad wykorzystaniem mięsa pytonów jako karmy dla psów.