Tegoroczna edycja Florida Python Challenge przejdzie do historii – nie tylko ze względu na rekordową liczbę schwytanych pytonów, ale także dzięki niezwykłemu osiągnięciu Taylor Stanberry. Stała się ona pierwszą kobietą, która sięgnęła po tytuł głównej zwyciężczyni tego prestiżowego konkursu. Stanberry udało się zabić 60 pytonów w 10 dni.
Florida Python Challenge to 10-dniowe zawody, w których 10 tys. dolarów wygrywa osoba odpowiedzialna za zabicie największej liczby pytonów birmańskich. Na Florydzie to inwazyjny gatunek, który odpowiada za 95-procentowy spadek populacji ssaków w regionie ekologicznym Everglades.
Taylor Stanberry, zawodowa łowczyni i kontraktowa pracowniczka stanowa, pokonała tegoroczną konkurencję, wyłapując aż 60 pytonów birmańskich w ciągu zaledwie 10 dni. Jej determinacja i nieustępliwość zaowocowały nie tylko rekordowym wynikiem, ale również nagrodą główną w wysokości 10 tysięcy dolarów.
Jak sama przyznała, każdą noc spędzała na poszukiwaniach, pracując od zmierzchu do świtu. Było to wyczerpujące, ale warte wysiłku - zarówno dla ochrony rodzimych gatunków, jak i zdobycia tego wyjątkowego tytułu - podkreślała po ogłoszeniu wyników dla Fox News.