"Ilu ludzi zmieści się w Skodzie Felicii?" – zapytała na swoim Facebooku słowacka policja, dodając, że odpowiedź będzie szokująca. 18 osób – tyle zmieściło się w rzeczonym aucie, zatrzymanym niedawno przez stróżów prawa naszego południowego sąsiada. Niebezpieczną podróż nazwano "igraniem z życiem".

Kontrola zakończona niecodzienną interwencją miała miejsce we wschodniej Słowacji. Policjanci z oddziału powiatowego Pavlovce nad Uhom zatrzymali małą skodę, zarejestrowaną na przewóz pięciu osób. W środku było jednak aż osiemnastu ludzi. Co więcej, kierowca nie miał prawa jazdy. Auto miało lokalne tablice rejestracyjne i prawdopodobnie zmierzało w kierunku pobliskich Michalovic. Kierujący osobówką usłyszał kilka zarzutów. Zakazano mu też dalszej jazdy. Cała grupa musiała kontynuować podróż pieszo. Jak przypomina "Bild", w 2021 r. autostradą w pobliżu słowackiej Bratysławy, Skodą Fabią podróżowało 11 osób. Zobacz również: ​Czołowe zderzenie koło Opatowa. Kierowca volkswagena zginął na miejscu

