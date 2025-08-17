"Ilu ludzi zmieści się w Skodzie Felicii?" – zapytała na swoim Facebooku słowacka policja, dodając, że odpowiedź będzie szokująca. 18 osób – tyle zmieściło się w rzeczonym aucie, zatrzymanym niedawno przez stróżów prawa naszego południowego sąsiada. Niebezpieczną podróż nazwano "igraniem z życiem".
Kontrola zakończona niecodzienną interwencją miała miejsce we wschodniej Słowacji. Policjanci z oddziału powiatowego Pavlovce nad Uhom zatrzymali małą skodę, zarejestrowaną na przewóz pięciu osób.
W środku było jednak aż osiemnastu ludzi.
Co więcej, kierowca nie miał prawa jazdy. Auto miało lokalne tablice rejestracyjne i prawdopodobnie zmierzało w kierunku pobliskich Michalovic.
Kierujący osobówką usłyszał kilka zarzutów. Zakazano mu też dalszej jazdy. Cała grupa musiała kontynuować podróż pieszo.
Jak przypomina "Bild", w 2021 r. autostradą w pobliżu słowackiej Bratysławy, Skodą Fabią podróżowało 11 osób.