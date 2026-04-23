Ponad 40 izraelskich osadników, powiązanych ze skrajnie prawicową grupą Pionierzy Baszanu, przecięło ogrodzenie graniczne i weszło na terytorium Syrii, próbując założyć tam przyczółek żydowskiego osiedla. Zostali zatrzymani przez armię i aresztowani. To kolejna próba utworzenia osiedla po syryjskiej stronie Wzgórz Golan.

Ponad 40 osadników przecięło ogrodzenie i weszło na syryjskie terytorium, gdzie zabarykadowali się w budynku na obrzeżach miasta Hader. Aktywiści zapowiedzieli, że pozostaną tam, dopóki rząd Izraela nie zatwierdzi osadnictwa w tym rejonie. Służby szybko zareagowały - grupa została zawrócona do Izraela i aresztowana.

Osadnicy byli związani z grupą Pionierzy Baszanu, która już wcześniej podejmowała podobne próby. W listopadzie 2025 r. i lutym 2026 r. aktywiści również próbowali przekroczyć granicę i założyć przyczółek po syryjskiej stronie Wzgórz Golan.

Nazwa grupy nawiązuje do biblijnego regionu Baszan, leżącego na terenie dzisiejszej południowej Syrii.

Biblijna ekspansja?

Izraelscy osadnicy to obywatele Izraela mieszkający na okupowanych ziemiach palestyńskich - na Zachodnim Brzegu i we Wschodniej Jerozolimie. Według szacunków, ponad 700 tys. osób mieszka obecnie w 150 osiedlach i 128 przyczółkach, z których większość powstała na prywatnych gruntach palestyńskich. Osiedla są zatwierdzane przez rząd, natomiast przyczółki powstają bez oficjalnej zgody.

Część osadników kieruje się względami ekonomicznymi, inni uzasadniają swoje działania biblijnym przymierzem. Niewielka grupa aktywnie dąży do zakładania osiedli także na terytorium Syrii i Libanu.

Policja przypomina, że przekroczenie granicy z Syrią lub Libanem jest przestępstwem zagrożonym karą do czterech lat więzienia. Tymczasem politycy partii religijno-syjonistycznych, których elektorat stanowią głównie osadnicy, niekiedy postulują rozszerzenie terytorium Izraela o kolejne ziemie uznawane za obiecane w Biblii.

Mowa o ziemiach od Nilu do Eufratu. Partie te zdobyły w ostatnich wyborach około 11 procent głosów.