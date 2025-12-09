13-letnia Tiegan Jarman z Thurmaston w hrabstwie Leicestershire (Wielka Brytania) zmarła po tym, jak wzięła udział w "chromowaniu" - niebezpiecznym trendzie popularnym na TikToku. Rodzina opowiada o tragedii ku przestrodze.

Tiegan Jarman nie przeżyła "chromowania" / Shutterstock

13-letnia Tiegan Jarman zmarła po udziale w niebezpiecznym trendzie w mediach społecznościowych polegającym na wdychaniu toksycznych oparów z produktów takich jak dezodoranty.

Ojczym Tiegan podkreśla, że serwisy społecznościowe powinny lepiej kontrolować niebezpieczne treści, a szkoły uczyć o zagrożeniach wynikających z takich trendów.

Siostra Tiegan uruchomiła petycję w sprawie wyraźnych ostrzeżeń na produktach rozpuszczalnikowych. Domaga się także większej edukacji.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Dziewczyna została znaleziona nieprzytomna w swojej sypialni 6 marca. Wezwani przez rodziców ratownicy próbowali ją reanimować, jednak bezskutecznie.

Jak poinformowali LeicestershireLive, jej śmierć była wynikiem tzw. chromingu - popularnego w mediach społecznościowych trendu, który polega na wdychaniu toksycznych oparów z dezodorantów i rozpuszczalników, by poczuć krótkotrwały "haj". Powoduje mieszankę euforii z zawrotami głowy, nudnościami, wymiotami, drgawkami, osłabieniem i trudnościami z oddychaniem.

Nie jesteśmy do końca pewni, czy wcześniej próbowała chromowania, bo nie ma sposobu, by to sprawdzić. Wiadomo jednak, że kiedy to się stało, użyła co najmniej jednej puszki dezodorantu - mówi mediom jej ojczym Rob Hopkin.

Dodaje, że śmierć Tiegan jest ciosem dla całej rodziny i ich życie już nigdy nie będzie takie samo.

Gdy doszło do wypadku, dziewczyna mieszkała ze swoim ojcem Paulem Jarmanem, który również nie może otrząsnąć się po tragedii.

Była kochającą, odważną dziewczyną. Ciepła, zabawna, oryginalna. Zawsze potrafiła mnie rozśmieszyć. Kiedy zmarła, moje życie wywróciło się do góry nogami - komentuje.

Rodzina po tragedii chce zwiększyć świadomość na temat zagrożeń

Bliscy Tiegan chcą ostrzec innych przed niebezpiecznymi trendami w sieci. Trudno czuć złość do kogokolwiek, bo nie była to wina jednej osoby. Uważamy, że serwisy społecznościowe powinny lepiej kontrolować treści, które się tam pojawiają. Potrafią wychwycić pornografię, ale nie wydaje mi się, że zależy im na trendach, które mogą zabić w jednej chwili - podkreśla Rob Hopkin.

Tiegan miała trójkę rodzeństwa - 24-letniego Brogana, 17-letniego Calluma i 18-letnią siostrę Alishę oraz czwórkę przyrodniego rodzeństwa.

Alisha jest autorką petycji, która ma zwiększyć świadomość na temat zagrożeń związanych z niektórymi trendami internetowymi. Liczy na wprowadzenie obowiązkowych programów edukacyjnych w szkołach i widocznych ostrzeżeń na produktach potencjalnie niebezpiecznych.

Rob Hopkin wyjaśnia: Chcemy, aby ostrzeżenia na produktach zawierających rozpuszczalniki były wyraźniejsze i by pojawiały się one również na puszkach od dezodorantów. Chcemy, aby w szkołach uczono o zagrożeniach związanych z mediami społecznościowymi i niebezpiecznymi trendami - nie tylko o chromingu, ale też np. o black-out challenge'u, wyzwaniu polegającym na celowym ograniczaniu dopływu tlenu do organizmu. To się powinno odbywać na osobnym przedmiocie w szkole.