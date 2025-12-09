W położonym na zachodzie Rosji obwodzie iwanowskim doszło do katastrofy wojskowego samolotu transportowego An-22. Na pokładzie było co najmniej siedem osób - informują rosyjskie media.
O katastrofie rosyjskiego samolotu transportowego An-22 poinformował we wtorkowe przedpołudnie Reuters, powołując się na rosyjską telewizję państwową.
Rosyjski kanał na Telegramie "Baza" doprecyzował, że do zdarzenia doszło w rejonie furmanowskim.
Na pokładzie znajdowało się co najmniej siedem osób. Inny z rosyjskich kanałów na Telegramie, "112", podał, że samolot należał do resortu obrony.
Na miejscu pracują służby, na razie nie ma informacji o poszkodowanych.
An-22 to największy na świecie samolot turbośmigłowy, przeznaczony do transportu ciężkiej i wielkogabarytowej broni.
Więcej informacji wkrótce.