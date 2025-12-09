Gdańska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko małżeństwu Angelice i Kamilowi N. oraz ich znajomemu Dawidowi Z. Cała trójka oskarżona jest o dokonanie w lutym 2025 r. w Gdańsku Brzeźnie zabójstwa 78-letniego dziadka kobiety. Podczas przesłuchania małżeństwo tłumaczyło, że nie dogadywało się z seniorem, dlatego zaplanowało zbrodnię. Fizycznego ataku dokonał Dawid Z., jednak to wnuczka uknuła zabójstwo.

Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Oliwa skierowała akt oskarżenia przeciwko Angelice i Kamilowi N. oraz Dawidowi Z. w sprawie zabójstwa 78-letniego dziadka kobiety w Brzeźnie.

Śledczy ustalili, że zbrodnia miała związek z konfliktem rodzinnym wokół mieszkania starszego mężczyzny.

Ataku fizycznego dokonał Dawid Z., Kamil N. stał na czatach.

Troje oskarżonych przebywa w tymczasowym areszcie - grozi im dożywocie.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Mariusz Duszyński powiedział, że akt oskarżenia został złożony w sądzie w poniedziałek.



Prokurator oskarżył 26-letnią Angelikę N., 27-letniego Kamila N. oraz 20-letniego Dawida Z. o dokonanie wspólnie i w porozumieniu w dniu 2 lutego 2025 r. w Gdańsku zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 78-letniego pokrzywdzonego w wyniku motywacji zasługującej na szczególnie potępienie - dodał prok. Duszyński.



Troje oskarżonych jest tymczasowo aresztowanych od zatrzymania w dniu morderstwa.

Motywem zbrodni konflikt rodzinny

Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Oliwa w Gdańsku nadzorowała śledztwo prowadzone przez Komendę Miejską Policji w Gdańsku w sprawie zabójstwa 78-letniego Józefa D.



W toku postępowania prokurator oraz funkcjonariusze policji przesłuchali 27 osób w charakterze świadków. Prokurator uzyskał też m.in. opinie z zakresu informatyki śledczej, genetyki sądowej, badań śladów biologicznych oraz sądowo-psychologiczne i psychiatryczne.



Zdaniem śledczych oskarżeni mieli działać w porozumieniu. Motywem zbrodni miał być konflikt rodzinny - chodziło o zamieszkiwanie małżeństwa w niewielkim mieszkaniu starszego mężczyzny i narastające z tego powodu nieporozumienia między młodym małżeństwem a starszym mężczyzną.



Był podział ról między oskarżonymi. Fizycznego ataku dokonał Dawid Z., który podbiegł do idącego ulicą i zadał kilkanaście uderzeń tłuczkiem do mięsa w okolice głowy i twarzy. Pokrzywdzony został powalony na ziemię - podali śledczy.



Mąż Andżeliki - Kamil N. stał w tym czasie na czatach. Jak powiedział "Zawsze Pomorze" Mariusz Duszyński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej, autorką planu pozbawienia życia miała być wnuczka zamordowanego.

Oskarżonym grozi dożywocie

Kobieta złożyła szerokie wyjaśnienia i opisała okoliczności mieszkania ze swoim dziadkiem; Dawid Z. opisał przebieg zdarzenia oraz to, jak się do niego przygotował.



Jak podała po zabójstwie prokuratura, Kamil N. nie przyznał się do zarzutu, ale złożył wyjaśnienia. Mężczyzna nie powiedział, dlaczego brał udział w przestępstwie, choć, jak twierdzi, był przeciwny dokonaniu zbrodni.



78-letni mężczyzna został zaatakowany 2 lutego br. około godz. 6 rano przy ul. Młodzieży Polskiej w Brzeźnie. Niedaleko stamtąd znajduje się kościół pw. św. Antoniego, do którego szedł pokrzywdzony.



Oskarżonym grozi dożywotnie więzienie.