​Uwaga na informacje z Polskiej Grupy Energetycznej o nadpłacie w rachunkach za energię. Jeśli dostałeś maila o takiej treści, najpewniej jest to oszustwo. Eksperci ostrzegają przez kolejną metodą cyberprzestępców. "W starciu z takim oszustwem najważniejszy jest spokój i weryfikacja faktów" - doradza Marcin Mazur, ekspert ds. bezpieczeństwa w sieci.

Budynek PGE (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Oszuści wysyłają wiadomość z informacją o tym, że na naszym koncie PGE powstała nadpłata i niebawem otrzymamy jej zwrot. Wystarczy tylko podać dane, a środki zostaną zwrócone. Mail wygląda bardzo profesjonalnie - w rzeczywistości to zastawiona na nas pułapka.

Oszustwo na PGE

Oszuści liczą, że ciesząc się z dodatkowych środków na naszym koncie połkniemy haczyk i wpiszemy wymagane informacje. Zwykle jednak wiadomość zostaje nadesłana z dziwnego adresu. Wykorzystuje bowiem grafikę spółki energetycznej oraz jej metody logowania. Przestępcy zadbali o to, by cały proces - od pierwszej wiadomości, aż po finalny formularz - wyglądał profesjonalnie i nie wzbudzał podejrzeń.

Jak zauważa Kamil Sadkowski, analityk cyberbezpieczeństwa z ESET, cała kampania została zaprojektowana tak, aby krok po kroku prowadzić użytkownika przez kolejne ekrany, które do złudzenia przypominają te oficjalne - znane nam z codziennych płatności online. "Warto prześledzić ten proces, by zrozumieć, w którym momencie pojawiają się czerwone flagi, pozwalające zorientować się, że mamy do czynienia z oszustwem" - alarmuje.

Ekspert ostrzega przed oszustami. Zaleca spokój i weryfikację faktów

Podobnego zdania jest również ekspert do spraw bezpieczeństwa w sieci Marcin Mazur, który ostrzega, by pod żadnym pozorem nie podawać w tej aplikacji danych naszej karty bankowej. W starciu z takim oszustwem najważniejszy jest spokój i weryfikacja faktów. Firmy czy instytucje nigdy nie wypłacają nadpłat bezpośrednio na naszą kartę płatniczą - powiedział.

Radzi także, aby w przypadku otrzymania takiego maila, skontaktować się z biurem obsługi klienta firmy dostarczającej nam energię elektryczną.