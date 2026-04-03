Polska Agencja Żeglugi Powietrznej właśnie ogłosiła nową edycję kursu dla przyszłych kontrolerów ruchu lotniczego. To niepowtarzalna szansa dla wszystkich, którzy marzą o pracy pełnej wyzwań, prestiżu i wysokich zarobków. Wystarczy matura, bardzo dobry angielski i gotowość do nauki, by już na starcie zarabiać nawet 20 tysięcy złotych brutto miesięcznie.

Wieża kontroli ruchu lotniczego na lotnisku w Portland, USA / Shutterstock

"Praca kontrolera to wyjątkowy zawód i wielka odpowiedzialność za bezpieczeństwo pasażerów. To praca dająca wiele satysfakcji, wymagająca szczególnych predyspozycji, doskonałego przygotowania, koncentracji i dokładności" - podkreślają przedstawiciele Agencji.

Kontroler - zawód z misją i wysoką pensją

Kontroler ruchu lotniczego to osoba, która odpowiada za bezpieczeństwo w polskiej przestrzeni powietrznej oraz na krajowych lotniskach. To właśnie on decyduje o każdym ruchu pilota podczas lotu - wydaje statkom powietrznym zezwolenia, przekazuje instrukcje dotyczące zmiany kierunku, wysokości czy prędkości lotu. Bez jego zgody żaden samolot nie wystartuje, nie wyląduje ani nie zmieni kursu.

Co ciekawe, aby rozpocząć karierę w tym zawodzie, nie trzeba kończyć studiów wyższych. Wystarczy mieć maturę, bardzo dobrą znajomość języka angielskiego oraz spełniać kilka dodatkowych warunków, takich jak dobry stan zdrowia, poprawna wymowa i biegła znajomość języka polskiego.

Nagrodą za trud i odpowiedzialność są jednak nie tylko satysfakcja i prestiż, ale także bardzo atrakcyjne zarobki. Jak podaje portal interviewme.pl, "kontroler ruchu zarabia na start 20 tysięcy złotych brutto miesięcznie".

Kto może zostać kontrolerem ruchu lotniczego?

PAŻP jasno określa wymagania wobec kandydatów. Oprócz wykształcenia średniego z maturą oraz bardzo dobrej znajomości angielskiego, liczy się także odporność na stres, umiejętność analizy sytuacji, spostrzegawczość, dobra orientacja w przestrzeni oraz motywacja do zdobywania nowej wiedzy. Kandydat musi również korzystać z pełni praw publicznych, mieć dobrą dykcję i poprawną wymowę.

Proces rekrutacji i szkolenia jest wieloetapowy i bardzo wymagający. Został podzielony na kilka faz, które łącznie trwają do 22 miesięcy. To intensywny czas nauki, ćwiczeń na symulatorach i praktyk w docelowym miejscu pracy.

Jak wygląda droga do licencji kontrolera?

Szkolenie rozpoczyna się od kursu podstawowego w Ośrodku Szkolenia Personelu ATS, który trwa 12-13 tygodni i obejmuje zarówno teorię, jak i praktykę na symulatorze. Następnie kandydaci przechodzą kurs w zakresie uprawnienia RATING, który trwa kolejne 4-5 tygodni, po czym następuje egzamin teoretyczny i praktyczny. Kolejny etap to praktyczne szkolenie na symulatorze, które trwa od 4,5 do 5,5 miesiąca i kończy się uzyskaniem licencji praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego (S-ATCL).

Ostatni etap to kurs uzupełniający w docelowej jednostce, czyli już w miejscu przyszłej pracy. Przez 9-11 miesięcy kandydat zdobywa praktyczne umiejętności na stanowisku operacyjnym, by ostatecznie przystąpić do egzaminu państwowego i uzyskać pełną licencję kontrolera ruchu lotniczego (ATCL).