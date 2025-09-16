"Nie ma zgody na zatajanie informacji. W obliczu dezinformacji i wojny hybrydowej komunikaty przekazywane Polakom muszą być sprawdzone i potwierdzone" - podkreślono.

Z komunikatu dowiadujemy się także, że o ustaleniach ws. zniszczonego domu w Wyrykach nie poinformowano ani BBN-u, ani samego prezydenta. Nie przedstawiono ich także na niedawnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Na razie do apelu o wyjaśnienia nie odniósł się ani premier Donald Tusk, ani szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Milczy również rzecznik rządu Adam Szłapka.

"Rzeczpospolita" napisała dziś, że to rakieta wystrzelona z polskiego F-16, która próbowała strącić lecący dron, uszkodziła dach domu w Wyrykach na Lubelszczyźnie. Miała mieć dysfunkcję układu naprowadzania.