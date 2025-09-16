Ostra reakcja prezydenta na informację "Rzeczpospolitej", że to rakieta wystrzelona z polskiego F-16 uszkodziła dach domu w Wyrykach na Lubelszczyźnie. Karol Nawrocki domaga się od rządzących wyjaśnień.
Informację o reakcji prezydenta Karola Nawrockiego na dzisiejsze doniesienia "Rzeczpospolitej" przedstawiło w mediach społecznościowych Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
"Prezydent oczekuje od rządu niezwłocznego wyjaśnienia zdarzenia z miejscowości Wyryki. W gestii rządu pozostaje wykorzystanie wszelkich narzędzi i instytucji do jak najszybszego wyjaśnienia tej sprawy" - czytamy w komunikacie.