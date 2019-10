Nawet na 30-procentowy wzrost liczby pasażerów na trasach polsko-amerykańskich liczą po zniesieniu wiz do USA Polskie Linie Lotnicze LOT. O tym, że zainteresowanie Polaków podróżami do USA jest duże, świadczą dane wyszukiwarki Kayak. W ostatnich dniach liczba wyszukiwań lotów do USA wzrosła o 319 procent.

