Donald Trump poinformował o nominacji Polski do programu ruchu bezwizowego. W Elblągu podpisana została umowa na budowę kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną: dzięki niej powstanie droga wodna łącząca Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym. "Boże Ciało" może doczekać się amerykańskiego remake'u. Obraz Banksy'ego "Devolved Parliament" został sprzedany za rekordową kwotę. O tych i innych najważniejszych wydarzeniach piątku przeczytasz w podsumowaniu dnia RMF FM.





Bez wiz do USA. Trump podpisał ważny dokument

Donald Trump ogłosił, że podpisał dokument, który przyjmuje Polskę do programu ruchu bezwizowego. "Zrobiłem to w uznaniu dla Polaków w Stanach Zjednoczonych i w Polsce" - podkreślił prezydent USA. Już zatem tylko kilka miesięcy dzieli nas od tego, by do USA móc jeździć bez wiz.



Umowa z wykonawcą przekopu przez Mierzeję Wiślaną podpisana

Umowa ws. budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną podpisana: nową drogę wodną, łączącą Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym, wybuduje za 992 mln złotych polsko-belgijskie konsorcjum NDI i Besix.

Konsorcjum wybuduje port osłonowy od strony Zatoki Gdańskiej, kanał żeglugowy ze śluzą i konstrukcją zamknięć wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego oraz sztuczną wyspę na Zalewie Wiślanym.

Inwestycja ma być zrealizowana do 4 czerwca 2022 roku.

Według resortu gospodarki morskiej, budowa nowej drogi wodnej ma poprawić dostęp do portu w Elblągu i zagwarantować Polsce swobodny dostęp z Zalewu Wiślanego do Bałtyku z pominięciem kontrolowanej przez Rosję Cieśniny Piławskiej.

Były szef Art-B skazany ws. piramidy finansowej

Karę 6 lat więzienia wymierzył warszawski sąd okręgowy Bogusławowi B., skazanemu wcześniej w aferze Art-B, w sprawie wyłudzeń za pomocą tzw. piramidy finansowej. Wyrok jest nieprawomocny.



To nie była prawdziwa działalność gospodarcza, chodziło tylko o wyłudzenie pieniędzy - powiedziała w uzasadnieniu wyroku sędzia Izabela Ledzion.

Sąd wymierzył także B. grzywnę 100 tys. zł oraz zobowiązał go do "naprawienia szkody uczynionej przestępstwem poprzez zwrócenie pokrzywdzonym pobranych kwot pieniędzy". Z kolei wobec drugiego współoskarżonego w sprawie - Macieja G. sąd orzekł karę dwóch lat więzienia w zawieszeniu na pięć lat oraz grzywnę 20 tys. zł.

Po wyborach może zostać wyłączony piec w krakowskiej hucie

25 października ma zostać wyłączony jedyny piec hutniczy w krakowskim kombinacie należącym do ArcelorMittal Polska - to nieoficjalne ustalenia reporterów RMF FM. Wcześniej spółka unieważniła plan wyłączenia pieca już we wrześniu.



Jerzy Stuhr tłumaczy swoje kontrowersyjne wypowiedzi

Zastanówmy się, skąd się bierze w naszych sporach nienawiść i pogarda - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Jerzy Stuhr - aktor teatralny i filmowy. Jako aktor widzę, gdzie w oczach jest chęć polemizowania, a gdzie w oczach interlokutorów jest pogarda i nienawiść - dodał.

Taśmy Neumanna. Polityk tłumaczy się ze słów, że "rzyga Tczewem"

"W Tczewie są same p***by, rzygam Tczewem" - mówi szef klubu PO-KO Sławomir Neumann w kuluarowych rozmowach partyjnych. TVP Info dotarło do nagrania opublikowanego przez jednego z uczestników spotkania. Polityk największej partii opozycyjnej ogłosił, że przeprasza mieszkańców Tczewa.

Do spotkania nagranego na taśmach miało dojść pod koniec 2017 roku w Gdańsku. Sławomir Neumann rozmawiał wówczas z lokalnymi działaczami PO z Tczewa. Było to przed wyborami samorządowymi - szef klubu PO-KO był niezadowolony z sytuacji w mieście.

Rzygam tym Tczewem. Słowo honoru ci daję, rzygam Tczewem [...] Dlatego, mówiąc szczerze, nie chcę zajmować się Tczewem, bo tam są same p***by, naprawdę - mówił polityk.

PŚ siatkarzy. Polacy przegrywają z Amerykanami w Fukuoce

Polscy siatkarze doznali pierwszej porażki w Pucharze Świata. W japońskiej Fukuoce "Biało-Czerwoni" przegrali z obrońcami tytułu Amerykanami 1:3.

"Biało-Czerwoni" mają na koncie dwa zwycięstwa - z Tunezją 3:0 i Japonią 3:1. W tych spotkaniach Polacy grali głównie rezerwowym składem. Na podkreślenie zasługuje powrót do gry Bartosza Kurka po przerwie spowodowanej kontuzją. Bohater ubiegłorocznego mundialu wystąpił w pełnym wymiarze w pojedynku z gospodarzami PŚ.

"Boże Ciało" w Hollywood? Amerykanie chcą nakręcić serial

Amerykanie chcą nakręcić remake polskiego filmu "Boże Ciało". Trwają rozmowy o serialu. Film Jana Komasy to nasz kandydat do Oscara w kategorii "najlepszy film międzynarodowy".



Obraz Banksy'ego sprzedany za rekordową kwotę. Miliony funtów za parlament pełen szympansów