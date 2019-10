Ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher wyraziła przekonanie, że do końca roku uda się przeprowadzić procedury związane z objęciem Polski Programem Ruchu Bezwizowego. "2020 będzie rokiem, w którym Polacy będą mogli podróżować do USA bez wiz" - dodała.

Nowy Jork / Pixabay

Biały Dom ogłosił nominację Polski do Programu Ruchu Bezwizowego. Jak wówczas podała ambasada USA w Polsce, Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA wymaga przeprowadzenia dodatkowych procedur administracyjnych ze strony rządu USA, aby sfinalizować przystąpienie Polski do Programu Ruchu Bezwizowego. Według placówki procedury te potrwają kilka miesięcy.



Mosbacher powiedziała dziennikarzom, że jest przekonana, iż procedurę uda się przeprowadzić do końca roku. Według ambasador USA jest to "najostateczniejsza data". 2020 będzie rokiem, w którym Polacy będą mogli podróżować do USA bez wiz - podkreśliła.



Wyjaśniła, że obecnie muszą zostać przeprowadzone jedynie procedury administracyjne. Kiedy to zostanie zakończone, sekretarz ds. bezpieczeństwa wewnętrznego prześle notę doradczą do Kongresu Stanów Zjednoczonych mówiącą, że Polska spełniła wszystkie wymogi i może dołączyć do Programu Ruchu Bezwizowego - powiedziała ambasador USA.