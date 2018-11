Czwartek był kolejnym dniem, który przyniósł nowe informacje o aferze KNF. Poznaliśmy m.in. linię obrony byłego szefa tej instytucji Marka Chrzanowskiego i termin przesłuchania Leszka Czarneckiego - właściciela Getin Noble Banku. Dzień przyniósł też dobrą informację ze świata kultury - "Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego otrzymała Europejską Nagrodę Filmową. Co jeszcze się wydarzyło? Sprawdźcie nasze podsumowanie dnia.

Kolejny kandydat PiS na RPD

Adwokat Mikołaj Paweł Pawlak - pełniący obowiązki szefa departamentu spraw rodzinnych i nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na Rzecznika Praw Dziecka. O nowym kandydacie niewiele wiadomo. Przedstawiając jego kandydaturę rzecznika PiS Beata Mazurek podczas konferencji prasowej pomyliła jego imię. Zaprezentowała go jako... Michała.

Ewakuacja w Głogowie. Swoje domu musiało opuścić blisko trzy tysiące osób

W dolnośląskim Głogowie ewakuowano mieszkańców okolic Alei Wolności. Ewakuację zarządzono w związku z odnalezieniem ćwierćtonowej bomby lotniczej z czasów II wojny światowej. Niewybuch został tuż przed 11:00 zabrany przez saperów. Blisko trzy tysiące osób, które opuściło mieszkania i instytucje, jeszcze przed południem mogło wrócić do swoich domów.

Daniel Sękowski odnaleziony. Cały czas trwał przy nim kundelek Misiek

12-letni Daniel Sękowski, który zaginął we wtorek w okolicach wsi Izdebki na Podkarpaciu został odnaleziony. Chłopiec jest w dobrym stanie, odszukał go... grzybiarz. Przez dwa dni z Danielem cały czas był Misiek - rudy kundelek należący do rodziny. "Chłopiec przez dwa dni i dwie noce nie spał, i nie jadł, ciągle chodził wraz z psem i to uratowało go przed wyziębieniem" - mówi Monika Deren z policji powiatowej w Brzozowie. W poszukiwania chłopca było zaangażowanych prawie 1000 osób.





Zapis rozmowy z Leszkiem Czarneckim został sfałszowany. Tak będzie się bronił Marek Chrzanowski

Zapis rozmowy został sfałszowany, nie było też żadnej kartki z notatką: "1 procent" - taką linię obrony - jak ustalili dziennikarze RMF FM - ma przyjąć w prokuraturze były już przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski. W ostatnich dniach miliarder, właściciel Getin Noble Bank Leszek Czarnecki oskarżył Chrzanowskiego o żądanie 40 milionów złotych łapówki w zamian za przychylność dla jego banków.

W prokuraturze - jak ustalili reporterzy RMF FM - Marek Chrzanowski będzie przede wszystkim chciał udowodnić, że ujawnione nagranie jego rozmowy z Leszkiem Czarneckim zostało pocięte. Ma przekonywać, że były tam także inne wątki, których w opublikowanym stenogramie nie ma.

Giertych: Przesłuchanie Leszka Czarneckiego w poniedziałek

Przesłuchanie Leszka Czarneckiego, właściciela Getin Noble Banku, odbędzie się w poniedziałek o godz. 11 w Katowicach - poinformował w mediach społecznościowych jego adwokat Roman Giertych.

Przesłuchanie pokrzywdzonego Leszka Czarneckiego ustaliłem z prokuraturą na pon. godz. 11 w Katowicach - napisał Giertych na Twitterze.

Czarnecki w ubiegłym tygodniu złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Marka Chrzanowskiego, gdy ten był przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego. Wcześniej informowaliśmy, że może złożyć zeznania już w piątek.

Afera KNF. Marek Chrzanowski traci kolejną funkcję

Marek Chrzanowski traci kolejną funkcję. Były już szef Komisji Nadzoru Finansowego został właśnie odwołany z rady nadzorczej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Decyzję w tej sprawie podjął nowy pełniący obowiązki szefa KNF Marcin Pachucki.



Bankowy Fundusz Gwarancyjny to państwowa instytucja, która gwarantuje bezpieczeństwo naszych oszczędności w bankach. To jej obowiązkiem jest - w razie upadłości którejś z instytucji - zwrócenie naszych oszczędności do kwoty 100 tysięcy euro na osobę.

Zabójstwo 14-latka w Gogolewie. Konkubent jego matki mówił, że „zrobił coś strasznego”

Poszukiwany jest sprawca zabójstwa 14-latka z Gogolewa koło Gostynia w Wielkopolsce. Zwłoki chłopca odnaleziono rano w domu w tej miejscowości. Obrażenia na jego ciele wskazują, że został zamordowany.

Zdaniem śledczych chłopca zamordował konkubent jego matki. Mężczyzna po tym, jak przyszedł do pracy, miał przyznać się swojemu szefowi, że "zrobił coś strasznego", po czym wyszedł z budynku. Pracodawca zawiadomił o sprawie policję.

51-latek wciąż jest poszukiwany, w okolicy trwa policyjna obława. Do zbrodni miało dojść nad ranem.

Zabójstwo Pauliny D. Jest wniosek o ekstradycję Gruzina

Podpisałem pismo do prokuratora generalnego Ukrainy, przekazując formalnie wniosek łódzkiego prokuratora okręgowego o ekstradycję obywatela Gruzji, podejrzanego o zabójstwo 28-letniej kobiety w Łodzi - poinformował w czwartek PAP wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak.

Wiceminister dodał, że wniosek zostanie "w piątek wyekspediowany do tamtejszej Prokuratury Generalnej". Oczekujemy, że władze ukraińskie wydadzą nam tego człowieka, bo czyn jest bardzo poważny, dowody są, jak się wydaje, mocne, a sprawa jest głośna i w zainteresowaniu opinii publicznej - zaznaczył Piebiak. Dodał, że podejrzany nie jest obywatelem Ukrainy, więc "kwestie związane z ewentualnym zakazem wydawaniem własnych obywateli nie wchodzą w grę".

Komisja śledcza ws. afery KNF? Prof. Antoni Dudek: Na pewno nie w tej kadencji

Prof. Dudek: Tempo, w jakim pozbyto się Chrzanowskiego, było rekordowe Jakub Rutka /RMF FM

"Na pewno nie w tej kadencji Sejmu, bo rządząca większość nie jest taką komisją w oczywisty sposób zainteresowana, ryzyko jest zbyt duże. Jeśli kiedykolwiek opozycja antypisowska będzie miała w Sejmie większość, to ta sprawa prawdopodobnie doczeka się komisji śledczej - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM profesor Antoni Dudek pytany o to, czy w sprawie afery KNF zostanie stworzona komisja śledcza. Politolog i historyk wskazał również, że mówienie o tym, że afera KNF jest największą aferą od 30 lat, jest przesadzone. "Mieliśmy większe afery, w których realne pieniądze przechodziły z rąk do rąk" - stwierdził i dodał, że "tempo, w jakim się pozbyto przewodniczącego Chrzanowskiego, było rekordowe".

Katarzyna Lubnauer o aferze KNF: To jest druga afera Rywina

Mam wrażenie, że koterie partyjne z PiS rozwalą to państwo. Kto ma nadzorować tę sprawę? (...) Prokurator Ziobro? Nie można być sędzią w swojej sprawie - mówiła szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer, pytana o aferę z Komisją Nadzoru Finansowego.

Jak podkreślała goszcząca w Porannej rozmowy w RMF FM polityk, powinna powstać komisja śledcza, na czele której powinien stanąć polityk z opozycji. To jest druga afera Rywina - podkreśla.

Roczne dziecko pobite na Opolszczyźnie

Do domu w Kadłubie na Opolszczyźnie wtargnął 36-letni mężczyzna, który następnie pobił roczne dziecko. Sprawca został zatrzymany. Nie wiadomo, co skłoniło go do ataku. Według nieoficjalnych informacji mógł przypadkowo wybrać dom, do którego wszedł.

Policja i prokuratura badają okoliczności tego bulwersującego zdarzenia.

Europejska Nagroda Filmowa dla "Zimnej wojny" Pawła Pawlikowskiego

Europejska Akademia Filmowa ogłosiła dziś pierwsze nazwiska twórców, którzy zostaną nagrodzeni na grudniowej gali w Sewilli. Okazało się, że nagrodę za najlepszy montaż otrzyma Polak Jarosław Kamiński, który pracował przy "Zimnej wojnie" Pawła Pawlikowskiego!

"Zimna wojna" ma jeszcze szanse na Europejskie Nagrody Filmowe w kilku innych kategoriach. O statuetki aktorskie powalczą Joanna Kulig i Tomasz Kot, a Paweł Pawlikowski jest wśród nominowanych za scenariusz i reżyserię.

"Zimna wojna" jest też wśród obrazów walczących o miano najlepszego europejskiego filmu.





Saudyjska prokuratura żąda kar śmierci w sprawie Chaszukdżiego

Saudyjska prokuratura zażądała w czwartek kary śmierci dla pięciu podejrzanych o zabójstwo 2 października w konsulacie Arabii Saudyjskiej w Stambule saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszukdżiego. Przyznała, że w placówce jego ciało rozczłonkowano.

11 z 21 podejrzanych postawiono zarzuty, a ich sprawy skierowano do sądu. Trwa śledztwo w sprawie pozostałych 10 osób.

Na jednego z kluczowych doradców następcy saudyjskiego tronu Muhammada ibn Salmana nałożono zakaz wyjazdu z Arabii Saudyjskiej - poinformował al-Szalan. Przed 2 października miał on spotkać się z zespołem wysłanym do Stambułu i poinformować jego członków o dziennikarskiej działalności Chaszukdżiego.

PiS wskazał kandydatów na marszałków 5 województw

Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zarekomendował listy kandydatów na marszałków i członków zarządów pięciu województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego, w których może samodzielnie obsadzić władze samorządowe. Listę rekomendacji opublikowała rzeczniczka prasowa PiS, wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek.

Brytyjscy ministrowie rezygnują z powodu brexitowego porozumienia

Rezygnacje w brytyjskim rządzie. Ze swojego stanowiska zrezygnował Brytyjski minister ds. wyjścia z Unii Europejskiej Dominic Raab. Zrobił to w geście sprzeciwu wobec proponowanego porozumienia dotyczącego Brexitu. Jak podkreślił, "nie może z czystym sumieniem poprzeć warunków umowy z UE". Dodatkowo dymisję złożyła minister pracy i emerytur Esther McVey, która stwierdziła, że porozumienie nie szanuje wyników referendum z 2016 roku.



Akcja pod kryptonimem "Kaszanka": Dziesiątki ludzi idą w ślady Marcina Gortata!

Marcin Gortat zainspirował dziesiątki ludzi do pomocy Zachodniopomorskiemu Hospicjum Dla Dzieci! Po tym, jak wywiązał się z własnego zobowiązania w głośnej już akcji pod kryptonimem "Kaszanka", w jego ślady poszli inni: na koncie Hospicjum jest już ponad 20 przelewów z "kaszanką" w tytule - i wciąż spływają kolejne!

Przypomnijmy: sprawa rozpoczęła się na Twitterze. Właśnie tam Marcin Gortat napisał kilka dni temu w rozmowie ze swoimi fanami: Jak znajdziesz obywatela USA, który zje kaszankę zasmażaną z jajkiem, to dam ci 1000 dolarów.

Wyzwanie podjął waszyngtoński korespondent RMF FM Paweł Żuchowski: o zjedzenie kaszanki zasmażanej z jajkiem poprosił byłego amerykańskiego żołnierza, weterana wojny w Iraku.

Mark oczywiście nie odmówił, a wideo dokumentujące jego wyczyn - nazywajmy sprawy po imieniu! - trafiło na Twittera.

Panowie zastrzegli, że nie robią tego dla pieniędzy: Paweł Żuchowski zaproponował, by Marcin Gortat wpłacił pieniądze na konto Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci.

Reakcja koszykarza była błyskawiczna: w ciągu kilku godzin na koncie Hospicjum znalazło się... 20 tysięcy złotych!

Bogdanówka po akcji Lepsze Jutro z RMF FM

"Szkolenie za szkoleniem. Spotkanie za spotkaniem. Drzwi się niemal nie zamykają" - mówi nam z dumą Piotr Żyła z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogdanówce w Małopolsce. To w tamtejszej remizie strażackiej niespełna dwa miesiące temu w ramach akcji charytatywnej Lepsze Jutro z RMF FM uroczyście przekazaliśmy trzy wyremontowane i w pełni wyposażone sale. Jedno jest pewne: budynek tętni życiem, a w nowych pomieszczeniach odbywają się zajęcia, lekcje i kursy, w tym z udzielania pierwszej pomocy.

Dziś w salach remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogdanówce gościło Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Krzczonów". Specjalnie dla nich przygotowano zajęcia integracyjne. Była nauka gotowania, wspólne tworzenie kartek świątecznych i oczywiście - jak przystało na strażaków - szkolenie z udzielania pierwszej pomocy.