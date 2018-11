Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek poinformowała, że kandydatem PiS na Rzecznika Praw Dziecka jest Mikołaj Paweł Pawlak. O godzinie 16:00 mija termin na zgłoszenie kandydatury na RPD.

zdj. ilustracyjne / foto. pixabay /

Mam nadzieję, że pan Mikołaj Pawlak uzyska akceptację większości parlamentarnej, zarówno posłów, jak i senatorów - powiedziała Mazurek na briefingu prasowym pytana, czy ta kandydatura daje pewność, że tym razem RPD zostanie wybrany.

W połowie października Sejm wybrał kandydatkę PiS Agnieszkę Dudzińską na Rzecznika Praw Dziecka. Pod koniec października senatorowie nie wyrazili zgody na powołanie Dudzińskiej na RPD. Była to kolejna nieudana próba powołania RPD.

Dudzińska na początku października po raz pierwszy kandydowała na RPD lecz nie uzyskała w Sejmie wymaganej większości głosów. We wrześniu żaden z dwóch kandydatów nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów. Na stanowisko zostali wówczas zgłoszeni: Ewa Jarosz, którą poparły: PO, Nowoczesna i PSL, oraz Paweł Kukiz-Szczuciński - kandydat Kukiz'15. Zgłoszona przez PiS Sabina Lucyna Zalewska złożyła do marszałka Sejmu pismo, w którym wycofała swą zgodę na kandydowanie na to stanowisko.

(j.)