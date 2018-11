12-letni Daniel Sękowski, który zaginął we wtorek w okolicach wsi Izdebki na Podkarpaciu został odnaleziony. Chłopiec jest w dobrym stanie, odszukał go... grzybiarz. Przez dwa dni z Danielem cały czas był Misiek - rudy kundelek należący do rodziny. "Chłopiec przez dwa dni i dwie noce nie spał, i nie jadł, ciągle chodził wraz z psem i to uratowało go przed wyziębieniem" - mówi Monika Deren z policji powiatowej w Brzozowie. W poszukiwania chłopca było zaangażowanych prawie 1000 osób.

REKLAMA