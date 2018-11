Do domu w Kadłubie na Opolszczyźnie wtargnął 36-letni mężczyzna, który następnie pobił roczne dziecko. Sprawca został zatrzymany. Nie wiadomo, co skłoniło go do ataku. Według nieoficjalnych informacji mógł przypadkowo wybrać dom, do którego wszedł.

Szokujący atak na Opolszczyźnie. 36-latek pobił roczne dziecko (zdj. ilustracyjne) /pixabay.com /

REKLAMA