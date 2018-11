"Szkolenie za szkoleniem. Spotkanie za spotkaniem. Drzwi się niemal nie zamykają" - mówi nam z dumą Piotr Żyła z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogdanówce w Małopolsce. To w tamtejszej remizie strażackiej niespełna dwa miesiące temu w ramach akcji charytatywnej Lepsze Jutro z RMF FM uroczyście przekazaliśmy trzy wyremontowane i w pełni wyposażone sale. Jedno jest pewne: budynek tętni życiem, a w nowych pomieszczeniach odbywają się zajęcia, lekcje i kursy, w tym z udzielania pierwszej pomocy.

W salach remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogdanówce gościło Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Krzczonów" / Maciej Pałahicki / RMF FM

Dziś w salach remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogdanówce gościło Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Krzczonów". Specjalnie dla nich przygotowano zajęcia integracyjne. Była nauka gotowania, wspólne tworzenie kartek świątecznych i oczywiście - jak przystało na strażaków - szkolenie z udzielania pierwszej pomocy.

Ale takich spotkań w remizie w Bogdanówce jest zdecydowanie więcej. Jak opowiadał nam Piotr Żyła, co jakiś czas z sal korzystają miejscowi emeryci, cyklicznie odbywają się też i wykłady dla strażackich młodzików.

Remiza strażacka stała się centrum wioski, miejscem wspólnych spotkań. / Maciej Pałahicki / RMF FM





Tym samym ziściło się marzenie komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogdanówce, remiza strażacka stała się centrum wioski, miejscem wspólnych spotkań.



Projekt Lepsze Jutro w Bogdanówce. Remontujemy świetlicę w OSP Duża sala szkoleniowa, pokój zabaw i miejsce do nauki. W budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogdanówce w ramach projektu Lepsze Jutro z RMF FM remontujemy poddasze, gdzie już we wrześniu ruszą zajęcia nie tylko dla miejscowych strażaków, ale także dla dzieci i młodzieży z okolicy. Lepsze Jutro... czytaj więcej

Naczelnik OSP od dawna chciał wyremontować poddasze tamtejszej remizy, bo... stało niewykorzystane. Niestety, na zaadaptowanie ostatniej kondygnacji budynku nie było pieniędzy. Wszystko zmieniło się dzięki akcji Lepsze Jutro z RMF FM.

Zaprzyjaźniony ze strażakami pan Piotr usłyszał o niej w naszym radiu i wysłał do nas zgłoszenie za pomocą specjalnego formularza. Ruszyła cała machina... W lipcu rozpoczęliśmy prace remontowe, by pod koniec września uroczyście oddać do użytku wyremontowane, w pełni wyposażone trzy pomieszczenia wraz z użytkowym korytarzem.

W lipcu rozpoczęliśmy prace remontowe, by pod koniec września uroczyście oddać do użytku wyremontowane, w pełni wyposażone trzy pomieszczenia / Maciej Pałahicki / RMF FM





Trzy przestronne, w pełni wyposażone sale

Na poddaszu powstała przestronna sala szkoleniowa, z wygodnymi krzesłami i stolikami. Meble są nowoczesne, kolorowe, przystosowane do nauki dla dzieci w każdym wieku.

Na ścianach zawisły plakaty edukacyjne. Na szafkach stanął szkielet człowieka i model kręgosłupa / Maciej Pałahicki / RMF FM





Na ścianach zawisły plakaty edukacyjne, m.in. pokazujące, jak udzielać pierwszej pomocy czy opisujące zasady bezpieczeństwa. Na szafkach stanął szkielet człowieka, model kręgosłupa oraz tułów męski z wyjmowanymi organami wewnętrznymi i fantom reanimacyjny do nauki sztucznego oddychania. Strażacy otrzymali od nas także rzutnik, który z pewnością przyda się podczas prowadzonych w przyszłości szkoleń.

W pomieszczeniu obok powstał pokój do zabawy lub wypoczynku z dwoma wygodnymi sofami, stolikami i krzesełkami. Na ścianach zawisły mapy i telewizor. Tutaj dzieci i młodzież będą mogły razem spędzać czas, oglądać wspólnie bajki, filmy, ale i programy edukacyjne.

W trzecim z wyremontowanych pomieszczeń znajdzie się sala korepetycyjna. Miejscowi nauczyciele zaproponowali, że poświęcą swój wolny czas dzieciakom, które potrzebują pomocy w lekcjach. W pokoju stanęły stoliki i szafki na materiały edukacyjne. Jest także miejsce, gdzie młodzi ludzie będą mogli w spokoju przeczytać lekturę czy przygotować się do zajęć.







W korytarzu znalazło się za to miejsce na stół bilardowy, z pewnością będą niego korzystać nie tylko młodziki szkolące się na strażaków jak i dzieciaki w przewie między korepetycjami.



Chcesz komuś pomóc? Prześlij nam zgłoszenie!

Lepsze Jutro z RMF FM to nasza cykliczna akcja charytatywna.

W ubiegłym roku placówki dostały od nas w pełni wyposażone, supernowoczesne pracownie przedmiotowe! Pomogliśmy także wybudować i wyposażyć warsztat stolarski dla pana Zbigniewa i jego syna - Kamila. Dwa lata temu w czterech miejscach w Polsce powstały place zabaw, strefy edukacyjne na świeżym powietrzu i ścieżki zdrowia.

A wszystko zaczęło się zaś trzy lata temu w Szydłowcu.

Nasza charytatywna akcja trwa: stale czekamy na zgłoszenia od Was ws. osób bądź instytucji, które Waszym zdaniem zasługują na pomoc!