W wieku 87 lat odszedł prof. Andrzej Paczkowski - jeden z najwybitniejszych polskich historyków, badacz dziejów najnowszych, działacz opozycji demokratycznej w PRL oraz pasjonat alpinizmu. Jego dorobek naukowy i zaangażowanie społeczne na trwałe wpisały się w historię Polski.

Prof. Andrzej Paczkowski na zdjęciu z 2018 roku / Andrzej Rybczyński / PAP

W wieku 87 lat zmarł prof. Andrzej Paczkowski - wybitny polski historyk, działacz opozycji w PRL, autor licznych prac o najnowszej historii Polski.

Był aktywny w środowisku naukowym i opozycyjnym, współtworzył podziemne inicjatywy, dokumentował działalność "Solidarności", a także angażował się w rozwój polskiego alpinizmu.

Prof. Andrzej Paczkowski był wielokrotnie nagradzany i odznaczany za swoją działalność naukową i społeczną; o jego śmierci poinformował prof. Antoni Dudek.

Prof. Andrzej Paczkowski był autorem przełomowych prac dotyczących historii prasy, biografii politycznych oraz rozliczeń z systemami totalitarnymi. Wśród jego najważniejszych publikacji wymienia się pierwszą biografię Stanisława Mikołajczyka oraz książkę o Józefie Światle - funkcjonariuszu bezpieki, który ujawnił zbrodnie stalinowskie na antenie Radia Wolna Europa. Po 1989 roku szczególne uznanie przyniosła mu "Wojna polsko-jaruzelska", wnikliwa analiza stanu wojennego w Polsce.

Andrzej Paczkowski był historykiem wybitnym i odważnym w formułowaniu badawczych hipotez i stawianiu nowych pytań - podkreśla Adam Michnik, redaktor naczelny "Gazety Wyborczej", cytowany przez Wyborcza.pl.

Opozycjonista i dokumentalista podziemia

Urodzony w 1938 roku w Krasnymstawie, ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował w Polskiej Akademii Nauk, gdzie pełnił urząd wicedyrektora ds. naukowych Instytutu Studiów Politycznych, oraz w Bibliotece Narodowej. Był także wykładowcą Collegium Civitas.

W latach 80. prof. Andrzej Paczkowski aktywnie działał w opozycji demokratycznej. Był członkiem "Solidarności", uczestniczył w nielegalnych inicjatywach i seminariach historycznych, dokumentował działalność podziemia solidarnościowego. Współpracował z wieloma niezależnymi wydawnictwami i pismami, a także współtworzył "Archiwum Solidarności".

Od 1999 roku zasiadał w Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, a w 2011 roku został przewodniczącym Rady IPN. Współpracował z wieloma instytucjami naukowymi i społecznymi, m.in. Radą Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Był autorem wielu prac naukowych dotyczących powojennej historii Polski. Był także laureatem wielu stypendiów międzynarodowych m.in. w Wiedniu, Waszyngtonie i w Oslo oraz licznych wyróżnień m.in. Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Nagrody Publicystycznej im. Juliusza Mieroszewskiego przyznawanej przez paryską "Kulturę".

Pasja do gór i liczne wyróżnienia

Poza działalnością naukową i społeczną, prof. Andrzej Paczkowski był zapalonym taternikiem i alpinistą. Przez lata pełnił funkcje w Polskim Związku Alpinizmu oraz Międzynarodowej Unii Organizacji Alpinistycznych.

Za swoje zasługi otrzymał liczne nagrody i odznaczenia, m.in. Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Pożegnanie wybitnego historyka

O śmierci prof. Paczkowskiego poinformowała Polska Agencja Prasowa, powołując się na prof. Antoniego Dudka. W mediach społecznościowych żegnają go przedstawiciele świata nauki i polityki. "Żegnaj Profesorze! Dziękuję za każdą książkę, konferencję, list i dyskusję" - napisał Sławomir Cenckiewicz, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Prof. Andrzej Paczkowski pozostanie w pamięci jako wybitny badacz, nauczyciel i człowiek, który nie bał się stawiać trudnych pytań o polską historię.